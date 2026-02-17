''Abbiamo discusso e non ci siamo parlate per mesi'': Melissa Satta rivela cos’è successo con la migliore amica Simona Salvemini

L’ex velina, 40 anni, è legatissima all’ex concorrente del Grande Fratello

Melissa Satta ha rivelato di aver passato alcuni mesi senza parlare con una delle sue migliori amiche, l’ex concorrente del “Grande Fratello” Simona Salvemini.

L’ex velina e la Salvemini hanno un rapporto molto stretto da circa venti anni. C’è stato però un periodo qualche anno fa in cui avevano interrotto i contatti.

Ospite di “Verissimo” lo scorso weekend, la 40enne ha spiegato anche cosa aveva portato all’allontanamento.

“La Simo è un pezzo importante del mio puzzle, perché ha vissuto con me i momenti più belli della mia vita, appunto come il matrimonio, come la nascita di Maddox (suo figlio, ndr)”, ha spiegato Melissa.

Simona, 49 anni, le è stata davvero sempre vicina: “Si è fatta ricoverare con me in Germania durante il mio parto, nel senso che io ho fatto un cesareo, sono dovuta stare cinque, sei giorni in ospedale e lei è stata con me quei giorni ricoverata nel letto a fianco”.

Melissa ha raccontato l'episodio ospite di Verissimo lo scorso weekend

Melissa però ha vissuto un periodo molto complesso quando intorno al 2019 si è separata dall’ormai ex marito Kevin Prince Boateng, padre di Maddox.

Ed è stato proprio in quel momento che il rapporto con Simona si è fatto più difficoltoso: “Poi durante la mia separazione abbiamo avuto un momento di difficoltà dove abbiamo discusso e non ci siamo parlate per dei mesi”.

“Penso che forse lei l'ha vissuta peggio di me, cioè è stato veramente così difficile che non riusciva neanche lei a gestire questa cosa e quindi abbiamo avuto dei momenti difficili”, ha aggiunto Melly, come la chiamano gli amici.

Oggi Melissa e Simona hanno ritrovato un rapporto molto sereno e si frequentano spesso

“Poi ci siamo ritrovate”, ha però sottolineato.

Il periodo seguito alla separazione da Boateng ha portato la Satta a chiedere aiuto a uno psichiatra perché inizialmente faticava molto ad accettare la fine del matrimonio.

“Lei forse è una di quelle che ne ha sofferto di più […] Ha assorbito tutto il mio malessere, tutta la mia difficoltà e quindi sì, insomma, è stata tosta. L'abbiamo superata”, ha affermato.