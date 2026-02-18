La showgirl 64enne, inviata a Sanremo per La Vita in Diretta, spiega come si tiene in forma quotidianamente

Rivela perché ha tagliato la lunga chioma e parla di menopausa, un tabù per molte donne

Alba Parietti è entusiasta di essere inviata a Sanremo 2026 per La Vita in Diretta. A Tv Sorrisi e Canzoni spiega che si sente più forte adesso, a 64 anni, rispetto al passato. Parla dei suoi ritocchini, “mai nascosti” e svela cos’è andato ‘storto’ col chirurgo estetico. “Ho imparato a conviverci”, ammette.

''Ho imparato a conviverci'': Alba Parietti parla dei suoi ritocchini e svela cosa è andato ‘storto’ col chirurgo estetico

“La maschera della disciplina mi ha reso più forte”, sottolinea Alba. Poi affronta l’argomento, per lei per nulla spinoso, degli ‘aiutini’ per non ‘soccombere’ agli anni che passano: “Non ho mai nascosto i ‘ritocchini'. In un fisico brasiliano con un bel sedere che, col tempo, non è più quello di una volta, avevo il seno piccolo e ora ho una terza. Poi la bocca: con la chirurgia non è venuta come avrei voluto, ma ho imparato a conviverci”.

La Parietti chiarisce: “L’unico minilifting l’ho fatto a 60 anni. Naso e zigomi sono gli stessi di quando ero bambina”. Sempre ammirata per la lunga chioma, a un certo punto ci ha dato un taglio. La showgirl, conduttrice e opinionista sulla scelta fatta precisa: “Da ragazza avevo i capelli lunghi, bellissimi e folti, erano la mia coperta di Linus. Facendo questo mestiere li ho rovinati a furi di pieghe, decolorazioni, tinte… e usavo le extension. Il taglio è nato da una scelta drastica per riparare un danno. E invece ho capito che i capelli corti mi stanno bene. E che certe ‘sovrastrutture' sono dei limiti”.

Alba ritiene che per lei la menopausa sia stata una “liberazione”: “So che molte donne soffrono i cambiamenti ormonali. Io invece sto bene. Mi assiste la genetica: mia madre è morta a 78 anni senza neanche una ruga. E poi mi prendo cura di me stessa. Vado in palestra tre volte alla settimana, mi segue una donna: la mia personal trainer è una specie di ‘Rambo assassino’”. Nessuna dieta, però: “Quello no, anzi a tavola non mi contengo e suscito molta invidia”.