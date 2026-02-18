''Ho imparato a conviverci'': Alba Parietti parla dei suoi ritocchini e svela cosa è andato ‘storto’ col chirurgo estetico

- La showgirl 64enne, inviata a Sanremo per La Vita in Diretta, spiega come si tiene in forma quotidianamente
- Rivela perché ha tagliato la lunga chioma e parla di menopausa, un tabù per molte donne
Alba Parietti è entusiasta di essere inviata a Sanremo 2026 per La Vita in Diretta. A Tv Sorrisi e Canzoni spiega che si sente più forte adesso, a 64 anni, rispetto al passato. Parla dei suoi ritocchini, “mai nascosti” e svela cos’è andato ‘storto’ col chirurgo estetico. “Ho imparato a conviverci”, ammette.
“La maschera della disciplina mi ha reso più forte”, sottolinea Alba. Poi affronta l’argomento, per lei per nulla spinoso, degli ‘aiutini’ per non ‘soccombere’ agli anni che passano: “Non ho mai nascosto i ‘ritocchini'. In un fisico brasiliano con un bel sedere che, col tempo, non è più quello di una volta, avevo il seno piccolo e ora ho una terza. Poi la bocca: con la chirurgia non è venuta come avrei voluto, ma ho imparato a conviverci”.
La Parietti chiarisce: “L’unico minilifting l’ho fatto a 60 anni. Naso e zigomi sono gli stessi di quando ero bambina”. Sempre ammirata per la lunga chioma, a un certo punto ci ha dato un taglio. La showgirl, conduttrice e opinionista sulla scelta fatta precisa: “Da ragazza avevo i capelli lunghi, bellissimi e folti, erano la mia coperta di Linus. Facendo questo mestiere li ho rovinati a furi di pieghe, decolorazioni, tinte… e usavo le extension. Il taglio è nato da una scelta drastica per riparare un danno. E invece ho capito che i capelli corti mi stanno bene. E che certe ‘sovrastrutture' sono dei limiti”.
Alba ritiene che per lei la menopausa sia stata una “liberazione”: “So che molte donne soffrono i cambiamenti ormonali. Io invece sto bene. Mi assiste la genetica: mia madre è morta a 78 anni senza neanche una ruga. E poi mi prendo cura di me stessa. Vado in palestra tre volte alla settimana, mi segue una donna: la mia personal trainer è una specie di ‘Rambo assassino’”. Nessuna dieta, però: “Quello no, anzi a tavola non mi contengo e suscito molta invidia”.