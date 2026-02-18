''Mood anni 90'': Michelle Hunziker a 49 anni mostra il fisico perfetto in bikini alle Maldive nel resort extra lusso, ecco quanto spende a notte

Lei e le due figlie minori, Sole e Celeste, 12 e 10 anni, alloggiano nello splendido Diamonds Thudufushi

Con la showgirl 49enne anche alcuni cari amici: tutti rapiti dalle meraviglie del mare dei tropici

Il suo corpo sembra inossidabile, completamente ignaro del tempo che scorre via. Michelle Hunziker a 49 anni mostra il fisico perfetto in bikini alle Maldive, dove sta trascorrendo una rilassante vacanza. Lei e le due figlie minori, Sole e Celeste, 12 e 10 anni, alloggiano nello splendido Diamonds Thudufushi, resort extra lusso. Hanno scelto le suggestive water villa, il costo non è per tutti, in questo periodo, considerato alta stagione, il prezzo si aggira dai 1000 fino ai 1500 euro a notte.

Michelle si lascia immortalare da uno dei figli degli amici che fanno parte della allegra comitiva con cui è partita al tramonto. Le sue forme appaiono al top, come pure l’abbronzatura che risalta ancor maggiormente grazie al due pezzi bianco con pezzo di sopra a triangolo che indossa. La svizzera ha il volto senza trucco e i capelli ancora bagnati. L’acqua cristallina dei tropici le bagna le gambe, sognante guarda l’obiettivo.

La svizzera, in escursione sul dhoni, si mette la protezione solare: è sempre attenta a non rovinare la sua pelle

“Ma che mood anni 90! Scattata al tramonto di stasera a Thudufushi con una macchina trovata in solaio”, scrive la Hunziker per accompagnare l’immagine postata su Instagram. Nelle Storie si fa vedere insieme ai compagni d’avventura, tra i quali c’è la sua agente e amica Graziella Lopedota e anche Jack La Furia, insieme alla sua famiglia. E anche altri. Le giornate passano in fretta: per tutti appassionati gite sull’imbarcazione tipica del luogo, il dhoni.

Tutti sono letteralmente rapiti dalle meraviglie del mare: improvvisamente durante la navigazione sono raggiunti da un branco di delfini. Poi si va ‘a caccia’ di balene e mante, per osservarle da vicino ed emozionarsi. Niente pesca, solo la magia della natura meravigliosa.