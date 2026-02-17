Il 26enne e sua moglie Nicola Peltz, naturalmente, bucano l’appuntamento importante

Si mettono i dissidi alle spalle, o almeno cercano di farlo. David e Victoria Beckham, in rotta con Brooklyn, festeggiano i 21 anni del figlio Romeo con il resto della famiglia. Le foto del grande party le condividono sul social. Il 26enne e sua moglie Nicola Peltz, naturalmente, bucano l’appuntamento importante, lui non ha alcuna intenzione di fare pace con mamma e papà.

Il terzogenito della coppia compie gli anni il prossimo 20 febbraio, ma David e Vic decidono di anticipare i tempi e organizzano così durante il fine settimana una festa in un locale modaiolo di Mayfair. “Festeggiamo Cruz in anticipo! Ti amiamo tantissimo!”, scrive la 51enne in un post che accompagna un carosello di foto del party.

Tutto è organizzato nei minimi dettagli. Si balla fino a tarda ora con la musica di una tribute band dei Beatles. Ma non solo. Romeo sale sul palco col suo gruppo musicale, Cruz Beckham And The Beakers, e si esibisce. Tra gli ospiti anche l'altra ex Spice Girl Emma Bunton.

Arrivano al suo fianco anche Posh Spice, l’adorata madre, la sorella di 14 anni Harper e la fidanzata Jackie Apostel, 31 anni. Tutte esprimono per il festeggiato parole dolcissime: lui si commuove fortemente. “La festa di compleanno in anticipo più speciale per la nostra persona preferita. Vi amo tutti così tanto, che serata abbiamo trascorso”, scrive sempre su Instagram la donna che gli ha rapito il cuore.

Victoria sceglie un abito nero con disegnate sopra rose bianche lungo con strascico, il marito è fascinoso in completo total black e camicia in tono. Più scanzonato Romeo con giacca e pantaloni chiari e vistose bretelle rosse a contrasto. Abito nero a sirena pure per la bellissima fidanzata, sempre più ‘cotta’ del ragazzo.