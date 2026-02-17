''E’ una questione di traumi irrisolti'': Elettra Lamborghini svela perché perché ha paura di essere madre

La 31enne, tra i Big di Sanremo 2026 con “Voilà”, confessa le sue angosce legate al mettere al mondo un bambino

Rivela anche che rapporto ha oggi col suo corpo scolpito attraverso l’allenamento rispetto al passato

Elettra Lamborghini si prepara al suo Sanremo 2026, tra i Big con il brano Voilà. A Vanity Fair non parla solo di musica, svela perché ha paura di essere madre. “E’ una questione di traumi irrisolti”, confida.

Si sente femminista, per la parità. Pensa che una donna non dovrebbe scegliere tra carriera e maternità. Quando le si domanda se finora non abbia messo al mondo un figlio col marito Afrojack per privilegiare la professione, la 31enne spiega: “No, per me la maternità è più una questione di traumi irrisolti. Ricordo che a dodici anni una mia compagna di scuola, mi disse che avevo i fianchi troppo larghi: oggi mi piaccio così, ma per vent’anni ho avuto quel pensiero fisso, ne sono rimasta ferita. E come me chissà quanti altri, per cose più gravi”.

Elettra aggiunge: “Ho paura che mio figlio soffra, si sa che i soldi non fanno la felicità, certo aiutano, ma non per questo non soffrirà. E, ancora, ho paura a metterlo al mondo, tra femminicidi e altro: si sta crescendo una generazione d’insicuri, che non sa sottostare a un ‘no’, e per questo reagisce male”.

Parlando del rapporto col suo corpo, ora scolpito rispetto al passato, la Lamborghini rivela: “Ci ho fatto pace nell’ultimo anno, dopo un percorso dallo psicologo. E’ ciò che vorrei insegnare al figlio che non ho: cerca di piacerti per come sei, perché le imperfezioni ti rendono unico al mondo”.

L’ereditiera smentisce di aver fatto diete importanti: “In realtà no. Cioè, sono dimagrita, un po’, non tanto come si dice, perché nel 2023 ho fatto un tour estivo da cui uscivo spremuta a ogni data, e ho perso del peso. Poi, per il resto, nessuna dieta: tornata a casa ho sentito come se mi si fosse chiusa la bocca, non so perché. E mi alleno sempre”.