''Ogni battito è già per te'': Delia Duran festeggia gli 8 mesi di gravidanza e mostra il pancione, foto

La 37enne venezuelana in rosso con le forme premaman è super raggiante insieme al suo Alex Belli

I due diventeranno genitori di un maschietto, si chiamerà Gabriel, il parto previsto per il 31 marzo

Delia Duran festeggia gli 8 mesi di gravidanza. Splendida con le forme premaman con indosso un abito rosso, in alcune foto condivise sul social mostra il pancione sempre più grande. La 37enne venezuelana e il marito 42enne Alex Belli, coppia dal 2018, aspettano il loro primo figlio: è un maschietto, si chiamerà Gabriel. Il parto è previsto per il prossimo 31 marzo.

''Ogni battito è già per te'': Delia Duran festeggia gli 8 mesi di gravidanza e mostra il pancione

“8 mesi di amore incondizionato… e ogni battito è già per te. piccolo amore!”, scrive la showgirl e modella per accompagnare le immagini che raccontano la gioia che prova insieme all’uomo che ama. Per ben 5 anni i due hanno provato ad avere un bimbo, quando alla fine si erano quasi arresi, pensando di aiutarsi con la fecondazione assistita, finalmente è accaduto. Non potrebbero desiderare di più.

Alex è assolutamente folgorato dalla compagna. In tv, a La Volta Buona, a fine gennaio le ha dedicato una lettera in cui ha espresso tutta la sua passione verso di lei. “Solitamente io non amo scrivere lettere, ma stavolta ti ho voluto scrivere un pensiero che mi è uscito dal cuore, lo voglio leggere davanti a te, perché veramente sei stata dal primo momento la donna della mia vita. Hai completato tutta la mia vita dal primo momento che ci siamo incontrati, amarti è stata la cosa più semplice e più potente che mi sia mai capitata. Tra poco diventeremo genitori del piccolo Gabriel e l’idea di costruire una famiglia con te mi riempie di una felicità nuova ed è veramente quasi vertiginosa per me quest’idea”.

“Ti prometto di esserci sempre nei giorni leggeri e anche in quelli difficili, ma soprattutto quando il piccolo Gabriel non ci farà dormire. So cosa vuol dire la parola futuro oggi nella nostra vita, lo vedo nel tuo volto, nel tuo sorriso e nella vita che cresce dentro di te. Grazie per l’amore che mi hai dato ogni giorno e grazie per esserci”, ha aggiunto. Delia lo ha ascoltato commossa e poi lo ha abbracciato e baciato in diretta tv. Manca poco e il loro sogno diventerà realtà: potranno tenere stretto il bebè tra le loro braccia e crescerlo con tantissimo amore.