Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? I suoi post nelle Storie

Non fa nomi. Ma i suoi post condivisi nelle Storie sembrerebbero essere diretti a chi l’accusa. Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo le ‘accuse’ di Lucio Presta? L’ex manager di Paolo Bonolis nel suo libro, “L’Uragano - Soli, fulmini e saette”, ha raccontato la sua verità sulle presunte ‘corna’ che lei avrebbe fatto al 64enne quando erano marito e moglie. L’ex autore di Bonolis, Marco Salvati, intervistato da Fanpage, ha confermato a sua volta le dichiarazioni dell’agente dei vip. La quasi 52enne (compirà gli anni il 20 febbraio), parla di “ingratitudine”. Lo fa repostando a sua volta le IG Stories pubblicate dalla sua cerchia più intima.

Sonia fa sua una citazione di Confucio, postata da Laura Cremaschi: “Non fare del bene se non hai la forza di sopportare l’ingratitudine”. Non solo. Angelo Madonia, il suo attuale compagno 39enne, ex danzatore di Ballando con le Stelle, scrive: “L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto”. La Bruganelli sottolinea sul suo profilo la frase.

L’ex opinionista del GF Vip al momento non aggiunge altro. Le affermazioni fatte su di lei sono stati pesanti e gravi. Presta nel suo libro scrive, nel raccontare un colloquio con presentatore: “Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical, forse una delle poche volte che l’ho vista innamorata di un uomo. E attenzione, quella persona l’hai portata con te e con me a Firenze”.

L'ex manager del conduttore ha raccontato la sua verità sulle presunte 'corna' che lei avrebbe fatto al 64enne. L'ex autore di Bonolis, Marco Salvati, ha confermato a sua volta le dichiarazioni dell'agente dei vip.

E ancora: “Tu sei una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata probabilmente, e questo te lo dico da sempre, non te lo dico soltanto io ma anche persone molto strette in famiglia. Ti fidavi, sei un marito attento, accudente, sei una persona che ama la famiglia, quindi non c’era un motivo perché tu facessi il poliziotto”.