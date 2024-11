Fabrizio Corona e Sara Barbieri si preparano all'arrivo del figlio Thiago: shopping nel negozio per bambini a un mese dal parto

La 24enne dovrebbe dare alla luce il maschietto intorno al 25 dicembre, in pieno periodo natalizio

Chi lo avrebbe mai detto. Il ‘bad boy’ per eccellenza, quello che tira fuori scoop quotidianamente e che ha persino conosciuto la prigione, si prepara a fare il papà bis con grande entusiasmo, non rinunciando, però, a ironizzare. Fabrizio Corona e Sara Barbieri si preparano all’arrivo del figlio Thiago e così fanno shopping in un negozio per bambini a un mese dal parto. Il bebè dovrebbe venire alla luce il prossimo 25 dicembre, nel pieno delle festività natalizie.

L’imprenditore 50enne, già padre di Carlos Maria, 21 anni, avuto dall’ex moglie Nina Moric, nei giorni scorsi aveva svelato di essere insieme alla fidanzata 24enne al corso pre parto. Pure lì, divertito, aveva commentato: “A 51 anni chi me lo ha fatto fare?”. Ora torna a sorridere degli ‘impegni’ da portare a termine con la giovane modella: dopo aver acquistato un mare di tutine per il neonato che arriverà, è tempo di giocattoli e passeggino.

Fabrizio tiene così in mano una giraffa di gomma con tanto di sonaglietto interno e la strizza di continuo, facendola suonare rumorosa. E’ solo uno dei tanti piccoli pensieri per il figlioletto. Le buste si riempiono in fretta, Sara ne è contenta, così poi si torna a casa.

Corona è finalmente sereno. Qualche giorno fa, pubblicando uno scatto in cui era con la Barbieri, Carlos e Nina seduto a un bar, aveva scritto: “Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare. So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui. Adesso aspettiamo Thiago, al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore. La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione... L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione passeggera”.