''Davide si è preso una piccola strigliata dal papà'': Sonia Bruganelli rivela come ha reagito Bonolis alla fragilità del figlio mostrata in tv

Sonia Bruganelli, senza filtri, lo dice a La Vita in Diretta. Ad Alberto Matano rivela come ha reagito Paolo Bonolis, suo ex marito, alla fragilità del figlio mostrata in tv. Davide a Ballando con le Stelle, seduto accanto alla madre, ha raccontato: “Vivevo un momento molto duro emotivamente, una delusione d’amore, ho provato un dolore veramente tosto, difficile. L’unico momento in cui trovavo la serenità era quando stavo con mamma. Avevo bisogno di confidarmi con lei, di un suo abbraccio, dei suoi consigli e questo mi ha aiutato a superare il periodo. E adesso siamo qui insieme”. La produttrice 50enne svela: “Davide si è preso una piccola strigliata dal papà”.

Il conduttore, uomo di altri tempi, molto riservato sul suo privato, non si sarebbe esposto così. Sonia spiega: “Sì è stato un bel momento. Però si è preso una piccola strigliata dal papà, che ha detto: ‘Sì però lui ha 20 anni’. Invece ha detto una cosa che si è sentito di dire e non è facile da ammettere. Dichiarare di aver patito un abbandono non è semplice. Non è che Paolo l’ha sgridato. Paolo è sensibile per molti versi, ma è un uomo di un’altra generazione, quindi è cresciuto con l’idea che un maschio di 20 anni…”.

La Bruganelli va un po’ più a fondo e chiarisce: “Mio figlio sta facendo un percorso che il papà e molti uomini della sua generazione non facevano: lo psicologo, il fatto di chiedere aiuto e di mettersi in discussione. Paolo vuole tutelare sempre la fragilità di Davide. Fosse per lui non l’avrebbe coinvolto. Io stessa non lo volevo coinvolgere, ma è stato Davide a volerlo”.

L’ex opinionista del GF Vip infine conclude: “Però il papà è fatto così… Io sono quella morbida. Lui è un padre molto diverso da me e a me fa comodo. Io sono morbida e lui è di quelli che pensa ‘se cadi ti devi rialzare’”.