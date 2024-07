Fabrizio Corona pubblica per sbaglio un video in cui si vedono chiaramente le sue parti intime? Le immagini dalla Sicilia con i genitali al sole

Ha affittato una lussuosa villa a Noto e in piscina, mentre prende il sole, accade il ‘patatrac’

Insieme al 50enne c’è la compagna incinta, Sara Barbieri: anche la 24enne fa il bagno nuda

Forse aveva fatto male i calcoli. Completamente isolato dal resto del mondo, in una splendida villa con piscina a Noto, Fabrizio Corona si sente libero e in pace col mondo, entusiasta di diventare padre per la seconda volta. Prende la tintarella completamente nudo, si tuffa anche nell’acqua così. Anche la compagna 24enne incinta, Sara Barbieri, fa lo stesso. Ecco però, che accade il patatrac… Nelle sue storie è documentato tutto. Il pubblica un video in cui si vedono chiaramente le sue parti intime: le immagini dalla Sicilia con i genitali al sole sono davvero hot. Fabrizio le condivide per sbaglio oppure no?

L’imprenditore si lascia ammirare dai follower come mamma l’ha fatto. Nel post che accompagna alcune sue foto, scrive: “Eccomi nella mia Sicilia, la mia terra. Tutto da qui è remoto, lontano e silenzioso… I problemi assumono un’altra forma, bisogna solo farsi trascinare da questa energia… Da questa forza. Il mio bambino in arrivo deve nutrirsi di questa sconfinata bellezza, portasela dentro e farne tesoro. E’ questa luce che mi ha accompagnato nei momenti più bui ed è questa stessa luce che abbraccia il mio amore, i miei amori… E non esiste altro…perché altro non ha senso. Un momento di serenità, in tutta questa inquietudine”.

Nella clip condivisa nelle storie si vede quel che non si dovrebbe...

Non è la prima volta che Fabrizio ama esibire il suo corpo senza nulla addosso. L’ex re dei paparazzi immortala anche Sara in acqua nuda, scoprendone il pancino che cresce sempre più. Non vede l’ora di tenere tra le braccia il maschietto che nascerà a fine dicembre prossimo. La Barbieri dovrebbe essere quasi al quinto mese di gestazione. Pure Carlos Maria, 21 anni, il suo primogenito avuto dall’ex Nina Moric, è felicissimo dell’arrivo del fratellino.

L’incidente hot è dietro l’angolo però. In un breve filmato Fabrizio, steso al sole, si copre i gioielli con un paio di boxer, solo che le mutande non fanno pienamente il loro dovere e tutti notano quel che non si dovrebbe. A lui, però, sembra non importare granché.