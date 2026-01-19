''Si vive con l’angoscia ogni volta'': perché Federica Pellegrini non può vivere la febbre della figlia come molti altri genitori

La campionessa olimpica aspetta la sua seconda figlia, nascerà a inizio aprile

Ospite di “Verissimo” col marito Matteo Giunta, ha parlato delle convulsioni febbrili che hanno colpito la primogenita Matilde

La bimba è infatti soggetta a questi episodi acuti, che possono far molto spaventare un genitore

“Non possiamo vivere l’influenza come una cosa normale”, ha fatto sapere

Federica Pellegrini sta vivendo un periodo carico di emozioni. Tra pochissimi mesi diventerà mamma per la seconda volta.

A inizio aprile darà infatti alla luce una bambina, dopo aver avuto a gennaio del 2024 Matilde insieme al marito Matteo Giunta.

Ospite di “Verissimo” ha raccontato come sta affrontando la seconda gravidanza, ma ha parlato pure delle convulsioni febbrili che hanno colpito la sua primogenita e che l’hanno costretta ad una corsa in ospedale in preda alla paura.

Federica Pellegrini, 37 anni, e Matteo Giunta, 43, a Verissimo parlano dell'arrivo della seconda figlia e delle convulsioni febbrili della primogenita Matilde

La bimba, che ha due anni, è infatti soggetta a questi episodi. Uno è avvenuto mentre Giunta stava rientrando da un lavoro a Dublino.

Matteo, 43 anni, ha spiegato: “Ti senti totalmente impotente, poi per fortuna c’è un’equipe lì a Negrar (ospedale di Verona, dove vivono, ndr) bravissima. L’hanno sempre seguita durante la gravidanza e il parto. Quando la piccola è arrivata lì ti senti più sollevato perché sai che è in buone mani”.

Federica, 37 anni, ha aggiunto: “Non pensavamo neanche noi fosse una cosa così comune. Da quando abbiamo parlato di questo problema di Matilde, tantissimi genitori ci hanno detto che è un passaggio che hanno superato anche loro”.

Federica insieme alla figlia Matilde in ospedale: era stata lei stessa a condividere quanto successo via social

Sull’episodio che l’ha portata a correre al pronto soccorso, ha detto: “Era la terza volta. Quando le si innalza nel giro di breve tempo la temperatura, il suo sistema va in blocco. Solo che tu dal di fuori non vivi questo come una protezione verso sé stessa ma la vedi irrigidirsi e spegnersi”.

“E’ una paura incredibile. Poi quei secondi – per fortuna sono sempre stati pochi secondi – sembrano un’eternità, quindi corri, la prendi in braccio, cerchi di ridestarla. I medici ci hanno detto che queste convulsioni febbrili hanno il loro corso, l’importante è che non superino una certa tempistica”, ha continuato.

Per loro è necessario prestare maggiore attenzione quando la bambina ha la febbre. “Bisogna fare attenzione che non abbia gli innalzamenti della temperatura in breve tempo. Quindi la controlliamo sempre quando le viene la febbre”.

Oggi Federica è più serena, sa che questi episodi non sono così pericolosi se tenuti sotto controllo, ma un po' di "angoscia" permane

“Sono dei bruttissimi momenti, perché lei ad un certo punto gira gli occhi indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde”, ha sottolineato.

“Adesso che sta andando al nido, molto spesso ha la febbre. Si vive con l’angoscia ogni volta che le si può alzare la temperatura… quindi impacchi, tenerla sempre controllata”, ha affermato.

“Molti genitori vivono l’influenza come se fosse una cosa normale, noi purtroppo non possiamo viverla in questo modo”, ha concluso.