''La caduta è stata fatale'': la conduttrice Roberta Capua racconta commossa com’è morto lo scorso maggio il padre di suo figlio a soli 58 anni

Il volto tv non aveva mai parlato davanti alle telecamere di questo terribile lutto

Meno di un anno fa, a maggio 2025, ha perso l’ex compagno e padre di suo figlio

Stefano Cassoli ha avuto un incidente: il malore, la caduta, il coma e poi il decesso

Commossa, a “Verissimo” ha raccontato l’accaduto e quanto abbia sconvolto la sua vita

Roberta Capua ha raccontato per la prima volta in tv della morte del padre di suo figlio, avvenuta meno di un anno fa.

Il volto tv – divenuta nota dopo aver vinto Miss Italia nel 1986 a soli 18 anni – è stata ospite di “Verissimo” sabato 17 gennaio e qui ha spiegato quanto sia stato doloroso vivere la scomparsa di Stefano Cassoli, l’uomo a cui si era legata nel 2006 e che aveva sposato nel 2011.

Sebbene da un paio d’anni si fossero separati, le loro vite erano ancora legatissime per via di Leonardo, nato dal loro amore 18 anni fa.

“E’ come prendere un cazzotto nello stomaco”, ha spiegato nel salotto tv di Canale5.

Stefano è scomparso il 31 maggio del 2025, improvvisamente: “Purtroppo nel 2025 è scomparso Stefano, il papà di Leonardo. E’ stata una cosa improvvisa, inaspettata, che ci ha lasciati senza fiato come si può immaginare. Per me perché è stato l’uomo più importante della mia vita, il padre di mio figlio. E per Leonardo ovviamente perché era il suo papà”.

Non stava male, è stato un incidente causato da un malore. E’ successo “all’improvviso”. “Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno. Che dobbiamo cercare di conquistarci la felicità e di cercarla anche nelle piccole cose. E’ un attimo, un soffio. Oggi ci sei, domani non ci sei”.

“Aveva 58 anni compiuti da poco”, ha sottolineato.

“Questo lutto ha sconvolto le nostre vite, anche se io ero separata da lui. E’ e sarà sempre il più grande amore della mia vita”, ha proseguito.

Roberta, 57 anni, ha ricevuto la notizia ed è rimasta senza parole: “Non so neanche spiegare cosa ho provato quando mi hanno detto quella sera che aveva avuto un incidente, un malore, e cadendo ha sbattuto la testa”.

Non c’è stato nulla da fare: “La caduta è stata fatale. E’ stato qualche giorno in coma e poi se n’è andato”. “E’ stata una cosa dura, difficile da accettare. Nessuno era preparato per una cosa di questo genere”.

Il giorno dopo l’incidente, poche ore prima che fosse dichiarato il decesso, lei e il figlio hanno dovuto anche prendere parte ad un evento scolastico di Leonardo. Non potevano non andare. “A mio figlio ho detto la verità. Ormai Leonardo è un giovane uomo, gli ho detto ‘Leo è successo questo, papà è in ospedale’. Era un mercoledì, il giorno dopo, giovedì, Leonardo doveva festeggiare con la scuola la cerimonia della consegna dei diplomi. Quindi con un cuore pesantissimo ci siamo vestiti del miglior sorriso che abbiamo potuto trovare in una situazione di questo tipo e siamo andati”.

Roberta, originaria di Napoli, e Stefano non erano più insieme da un paio d’anni: “Le separazioni sono sempre conflittuali e nascondono sempre rancori e litigi, ma ci siamo sempre regolarmente sentiti e visti. L’avevo sentito il giorno prima che accadesse quello che è accaduto”.

Per amore di Cassoli lei si era trasferita 20 anni in Emilia Romagna: “20 anni fa nel 2006 mi sono trasferita a Bologna, la città dove vivo, dove voglio stare e dove Leo torna volentieri perché ci sono tutti i suoi amici”.

I due si erano conosciuti tramite amici: “Con lui era stato un colpo di fulmine. Era stato una sorta di appuntamento al buio, un incontro organizzato da alcune amiche comuni. Io ero single, lui era single”.

Durante la cena si piacquero subito. Era il 2006. Nel giugno 2007 l’ex Miss Italia era già incinta di Leonardo. Le nozze sono poi arrivate nel 2011.