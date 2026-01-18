Giulia De Lellis, il party dei 30 anni a casa con le amiche Cecilia Rodriguez e Aurora Ramazzotti: guarda

L’influencer e imprenditrice ha scelto di celebrare l’occorrenza con una festa casalinga

Tra i tanti amici c’erano sia Cecilia Rodriguez col marito Ignazio Moser, che Aurora Ramazzotti col promesso sposo Goffredo Cerza

Poi, ovviamente, il suo compagno: il rapper Tony Effe, padre di sua figlia Priscilla

Giulia De Lellis ha voluto celebrazioni casalinghe per i suoi 30 anni.

L’influencer e imprenditrice – che ha creato il brand beauty Audrer – ha chiamato a raccolta un folto gruppo di amici nella sua casa milanese per festeggiare il raggiungimento degli “enta”.

Giulia De Lellis ha festeggiato i suoi 30 anni

Look quasi da pigiama party – il minivestitino azzurro cielo sembra quasi una sottoveste decisamente rétro con dettagli in pizzo bianco sulle spalline e un piccolo fiocco centrale – Giulia ha accolto anche diversi volti noti.

Cecilia Rodriguez

C’erano infatti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – con la sorella di Belen, la mora romana condivide il fatto di essere diventata da poco madre, hanno partorito a poche settimane di distanza lo scorso autunno – e Aurora Ramazzotti col compagno e promesso sposo Goffredo Cerza.

Da sinistra: Ignazio Moser, Giulia De Lellis, Tony Effe, Cecilia Rodriguez, Fred De Palma, Jorida Delli

Poi il rapper Fred De Palma con la modella Jorida Delli. E ovviamente lui, il compagno amatissimo Tony Effe, con cui la De Lellis ha accolto al mondo lo scorso 7 ottobre Priscilla.

Tony Effe, 34 anni

Condividendo una serie di foto scattate – sembra – con una polaroid durante la serata e firmate dagli ospiti, Giulia ha scritto su Instagram: “30 anni a casa. Con i bouquet di fiori tutti storti, fatti da me, mettendo insieme tutti quelli ricevuti da voi”.

Aurora Ramazzotti e il suo promesso sposo Goffredo Cerza

“Il sushi no, quello l’ho comprato… ma la composizione sul tavolo, quasi: è stata un gioco di squadra, come i fiammiferi con la mia faccia e le bacchette incise”, ha aggiunto.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

E ancora: “I capelli lunghi e pari sono quelli dei 30 anni. Il make-up, per quanto ci provi, è sempre lo stesso. La torta è quella di sempre, con la crema ed i lamponi”.

mini abito azzurro stile babydoll

torta ai lamponi

“La mia bambina. La mia famiglia. Quella che mi sono scelta”, ha continuato.

“Insomma, tante cose cambieranno ancora, ma alcune resteranno quelle di sempre.

Per sempre”, ha proseguito. “Che bella serata. Come vi amo tutti”, ha concluso.

Giulia è nata il 15 gennaio 1996.