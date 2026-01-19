Il primogenito di Buffon e Seredova debutta nella mondanità vip: Louis Thomas con papà Gigi e Ilaria D’Amico all’evento a Milano, foto

Il neo 18enne Louis Thomas Buffon tra gli ospiti dell’evento Armani durante la Settimana della Moda

A fianco al padre Gigi e a sua moglie Ilaria D’Amico ha posato per i flash

Elegante con un look sportivo, è apparso a suo agio: foto

Louis Thomas Buffon, primogenito di Gigi Buffon e Alena Seredova, ha debuttato alla Settimana della Moda di Milano.

Il neo 18enne – ha compiuto la maggior età lo scorso 28 dicembre – è stato infatti tra gli ospiti vip dell’evento organizzato da EA7 Emporio Armani per celebrare i giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 (in partenza tra meno di un mese) durante la settimana della moda maschile di Milano.

Nel weekend il ragazzo ha così sfilato davanti ai fotografi con il padre 47enne e sua moglie Ilaria D’Amico, 52 anni.

Louis Thomas Buffon, 18 anni, insieme a papà Gigi Buffon, 47, e a sua moglie Ilaria D'Amico, 52, all'evento di Emporio Armani per celebrare le olimpiadi invernali 2026 a Milano durante la Settimana della Moda

I tre si sono messi in posa per i flash fianco a fianco nel cuore del capoluogo meneghino (l’evento era in Via Manzoni, nel flagship store dello storico marchio italiano). Look sportivi sulle tonalità del nero, sono stati i più immortalati nonostante la serata ad alto tasso di celebrità (c’erano tra gli altri anche Michelle Hunziker, Gianna Nannini, la coppia Palmas-Magnini).

E’ infatti la prima volta – quantomeno da giovane adulto – che Louis partecipa ad un evento pubblico di questo genere, ma è apparso sicuro di sé e a suo agio.

Il ragazzo sta seguendo le orme del papà nel mondo del calcio. Ha infatti debuttato in Serie A con il Pisa e gioca anche con le giovanili della nazionale della Repubblica Ceca (ha la doppia cittadinanza).

Non molto tempo fa era stato proprio Buffon – che con la Seredova ha avuto anche un altro figlio, David Lee, 16 anni – ad ammettere di aver provato a instradare il primogenito verso una carriera da portiere, trovando però resistenze.

“E’ stato bravo lui, perché io volevo fargli un’iniziazione da portiere, però si è sempre rifiutato. ‘No, no papi, se gioco voglio fare l’attaccante’. Gli ho detto: ‘Vai sereno’”, aveva raccontato a “This is me”.