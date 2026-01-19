Pamela Camassa pazza di Stefano Russo: la foto dei due dei due seduti al ristorante conquista i fan della 41enne

Il 29 settembre scorso la showgirl e Filippo Bisciglia hanno annunciato l’addio dopo 17 anni di relazione

Già a fine ottobre i primi gossip sul nuovo legame tra lei e l’imprenditore, poi il viaggio in Turchia a novembre

Pamela Camassa si stringe a lui e sorride raggiante. Stavolta lo tagga, svelando così completamente il suo nuovo amore. La 41enne è pazza di Stefano Russo: condivide nelle Storie la foto con lui, sono seduti al ristorante, hanno appena mangiato un delizioso dolce, castagnole spolverate con zucchero a velo e arricchite da un bel po’ di Nutella. Lo scatto conquista i fan della modella, showgirl e attrice italiana.

Il 29 settembre scorso Pamela e Filippo Bisciglia hanno annunciato l’addio dopo 17 anni di relazione. Il 49enne, interrogato da Vanity Fair sui motivi della separazione, aveva detto: “Preferisco non risponderle perché, in questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”. Anche lei è sempre rimasta in silenzio, ma già a fine ottobre hanno iniziato a circolare voci sul suo nuovo presunto amore.

I sussurri sulla liaison della Camassa sono diventati una certezza a fine novembre, quando Pamela ha pubblicato su Instagram alcune immagini del suo viaggio in Turchia. In uno dei fotogrammi lei era stretta a un uomo, indicato da tutti proprio come Stefano Russo, imprenditore romano legato al circolo The Fox, dove l’artista andava spesso a giocare a padel, padre di una bimba.

Ora Pamela inaugura questo 2026 con una foto in coppia insieme all’uomo con cui ha ritrovato il batticuore: i due si mostrano non da lontano, ma in piano americano, felici come non mai. In tv, ospite di Caterina Balivo de La Volta Buona, aveva minimizzato, quando qualcuno aveva parlato di una sua rinascita, aveva replicato: "Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone”.