Federico Fashion Style rivela che la madre di sua figlia gli ha chiesto 10mila euro al mese: ''Si crede Ilary Blasi''

L’hair stylist lo confessa durante un’ospitata in tv al Peppy Night

Il 33enne rivela la cifra stellare che l’ex Letizia Porcu vorrebbe da lui

Federico Fashion Style ha il dente avvelenato con l’ex Letizia Porcu. In tv, durante un’ospitata al Peppy Show, trasmissione ideata e condotta da Peppe Iodice, in onda su Canale 21, rivela che la madre di sua figlia Sophie Maelle, nata nel 2017, gli avrebbe chiesto 10mila euro al mese. “Si crede Ilary Blasi”, sottolinea ironico l’hair stylist delle vip.

Letizia vorrebbe un mantenimento ‘stellare’, almeno stando a quanto confessato dal 33enne. Federico Lauri non si fa scrupoli, rivolgendosi alla moglie del conduttore, ironizzando sulla loro eventuale separazione, tira una stilettata feroce all’ex. “Però non gli chiedere 10mila euro al mese pure tu, eh?”.

Iodice non lascia cadere nel vuoto le parole del parrucchiere. Coglie la palla al balzo e subito, senza fare nomi, ma riferendosi chiaramente alla Porcu, domanda: “Perché ti ha chiesto 10mila euro al mese?”. Federico non vede l’ora di confermare. Poi sarcastico aggiunge: “Eh certo, si crede Ilary Blasi. Infatti volevo che mi invitassi tutte le settimane, così guadagno…”.

Nel programma Federico torna anche sul recente coming out davanti le telecamere: “In questa fase della mia vita era giusto dirlo. Dalla mia separazione dalla mia ex compagna sono uscite tante cose, questa era una cosa che sapevamo io e lei e mi sono sentito in dovere di non prendere in giro le persone“.

“Non l’ho detto prima perché volevo preservare mia figlia e anche perché è una cosa che ho capito nel tempo, non prima di mettere al mondo mia figlia - aggiunge - Io e la mia ex eravamo innamorati, poi è finito l’amore. Ognuno di noi ha fatto le sue esperienze. Dalla vita ho capito questo, ne ho parlato con lei che ha deciso di restare con me per tre anni sebbene fosse consapevole. Poi, per evitare che lo dicesse qualcun altro, ho preferito farlo io. Mia figlia ha 6 anni e volevo evitare che lo leggesse. Ho preferito dirlo in maniera chiara, non c’è nulla da nascondere. Per la mia ex provo una stima e un affetto immenso, però sono dell’idea che se una cosa ti sta bene, poi non può non starti più bene per motivi che non è opportuno dire, ma che la gente ha capito”.