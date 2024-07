Fedez si gode l'estate nella villa da 5 milioni sul lago di Como, che non è stata ancora venduta: sole e bagni con figli e cane

E' lì insieme a Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, e il suo amatissimo Silvio, il cucciolo di Golden Retriver

Disegna per i bimbi, si tuffa in acqua: i piccoli asciugano il loro amico a quattro zampe continuamente

Non è stata ancora venduta, quindi perché non farci una scappata? Fedez si gode l'estate nella villa da 5 milioni sul lago di Como, che da poco è stata messa sul mercato. Nella lussuosissima Villa Matilda sta con i due figli, Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, e l’adorato cane Silvio, il cucciolo di Golden Retriver che ha accolto. Forse c’è anche l’ex Chiara Ferragni di passaggio, non si sa: in uno dei video postati sul social si sente una voce femminile. Avrà accompagnato i bambini dal papà? Magari è così…

Federico Lucia si tuffa in acqua, fa lo stesso con i bimbi e il quattro zampe, asciugato continuamente. Poi disegna gli Avengers per i piccolini, dedica i suoi capolavori a Leo e Vitto. La principessina di casa è talmente orgogliosa da voler appendere il fumetto nella sua camera.

Il rapper 34enne trascorre il suo tempo con i pargoli, che, come dichiarato più volte, sono la assoluta priorità, soprattutto con una separazione che ha scatenato una vera bufera mediatica. Villa Matilda, comprata appena un anno fa, è apparsa anche sulle pagine di AD, rivista dedicata al design. Ubicata a Pognana Lario, sul lago di Como, ha attracco privato per le imbarcazioni. E’ una magione disposta su due piani, oltre il seminterrato, per un totale di 900 metri quadrati.

Messa in vendita, la bellissima casa, probabilmente, non ha ancora trovato un acquirente, quindi perché non sfruttarla ancora un po’. Un tempo voleva sottolineare il profondo legame dei Ferragnez, ora è solo un luogo dove passare qualche giorno prima che non appartenga più ai due.