La conduttrice 59enne si unirà in matrimonio con Giovanni Terzi, 60 anni, a Rimini

La cerimonia civile sarà officiata da Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna

Dopo il mega party del 26 giugno a Milano, con ben 600 invitati, la festa prosegue in Romagna, con la promessa di matrimonio davanti ad altri 200 invitati. Simona Ventura a Chi rivela quale famosa donna sarà la sua testimone di nozze sabato 6 luglio, quando dirà di sì al compagno 60enne Giovanni Terzi. Sarà Milly Carlucci a essere accanto a lei.

''Siamo diventate amiche e confidenti'': Simona Ventura rivela quale donna famosa sarà la sua testimone di nozze il 6 luglio

Quando le si domanda chi sarà la testimone di nozze, la presentatrice 59enne svela: “Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini”.

Anche Terzi racconta tutto: “Per me ci sarà Marco Di Terlizzi, il mio miglior amico, la persona che da quasi 30 anni, insieme con il professor Frigiola, ha costituito l’associazione ‘Bambini cardiopatici nel mondo’, alla quale io e Simona siamo legatissimi”.

Sarà Milly Carlucci, 59 anni, a esserle accanto il grande giorno

I due hanno scelto Rimini. Simona ne spiega la ragione: “E’ il nostro posto del cuore. Giovanni è andato a Rimini in vacanza per tutta la vita al Grand Hotel. Io da bambina andavo a Riccione, poi per anni non sono andata in Romagna e, quando ci sono tornata con Giovanni, ho ritrovato l’aria di casa. Sono nata a Bologna, i miei genitori vivono a Bologna, e ho ripreso Rimini come città anche del mio cuore”.

La Ventura poi racconta il calendario della giornata dei fiori d’arancio. La cerimonia sarà officiata dal presidente dell’Emilia-Romagna. “Verso sera ci sarà la cerimonia officiata da Stefano Bonaccini, lui e sua moglie Sandra sono nostri amici, e ci saranno tanti ospiti”, rivela.

Il party pre-nozze è stato organizzato a Milano lo scorso 26 giugno: presenti 600 invitati

“Per decidere gli invitati ci siamo dati un metodo: abbiamo riunito le nostre rubriche telefoniche ed erano 9800 nomi. Poi, considerando che alcuni amici erano comuni, siamo scesi a seimila. Abbiamo deciso di fare un’unica festa che parte a Milano e prosegue a Rimini: c’è un filo rosso dato dalle sculture luminose di Marco Lodola, dai video wall di Sergio Pappalettera. Il racconto è una festa unica, a Rimini ci sarà il momento della celebrazione della promessa di matrimonio che sarà riservata, poi proseguiremo con una cena e un party”, chiarisce ancora SuperSimo.