Fedez e la Ferragni non riescono a vendere la villa sul Lago di Como: ''Il motivo è il prezzo che chiedono''. Ecco quanti milioni vorrebbero

Il 35enne e la 37enne non riescono a ‘liberarsi’ di Villa Matilda a Pognana Lario

La magione di 400 metri quadri ha 1000 metri quadri di giardino, darsena privata, piscina riscaldata, ma…

Non sono riusciti a darla via al momento, nonostante sia incantevole. Fedez e Chiara Ferragni non riescono a vendere la villa sul Lago di Como. Villa Matilda, 400 metri quadri di casa, 1000 di giardino, accessoriata con darsena e piscina riscaldata, a Pognana Lario sarebbe troppo cara stando ad alcuni. Così almeno riporta il Corriere della Sera. “Il motivo è il prezzo che chiedono”, sottolinea il quotidiano.

La villa è stata messa sul mercato ben sei mesi fa. Nonostante di magioni di lusso non è che nel luogo se ne trovino tante, non c’è ancora un acquirente. Colpa forse, pure, dei ben 400 scalini da fare per raggiungerla. Ci si può arrivare anche in barca, ma rimane comunque complicato.

La magione di 400 metri quadri ha 1000 metri quadri di giardino, darsena privata, piscina riscaldata, ma per arrivarci bisogna fare 400 scalini o prendere una barca

Le voci nel paese di settecento abitanti circolano insistenti. Il giornale scrive: “La comunità è ridotta ma attenta, le fonti non si rivelano mai e però fra barcaioli, giardinieri, vicini di casa, muratori e addetti agli impianti di videosorveglianza, e agenti immobiliari che chiacchierano un sacco, si viene a sapere che un anno fa i Ferragnez avevano bonificato al mobiliere sui cinque milioni di euro e che oggi ne chiedono dieci per disfarsi di Villa Matilda, un immobile di 400 metri quadrati di interni e mille di esterni, una darsena privata, una piscina (riscaldata) a sfioro e, come potete immaginare, di altre elitarie caratteristiche”.

I due chiedono ben 10 milioni di euro

Non parrebbe solo il prezzo, che quindi sarebbe di 10 milioni di euro, a spaventare, ma pure la ristrutturazione, antecedente all’entrata in scena degli ex Ferragnez. “Villa Matilda, ci spiegano, l’hanno finora esaminata dieci aspiranti clienti che però tali, aspiranti, son rimasti. Amen, a Pognana Lario non è una questione che genera cruccio, sparito un forestiero ne spunterà un altro”, rivela ancora il Corriere.