Fedez pubblica la prima foto con la sua presunta nuova fidanzata Giulia Honegger: guarda

Il rapper 35enne insieme alla giovane stilista emergente nella villa che lui prende ogni anno in Sardegna

Lucia ufficializza la relazione pubblicando uno scatto nelle sue IG Stories e non solo…

Mostra i loro corpi distesi sul divano ‘vicini vicini’. Lei ha una consolle della Play tra le mani e gioca con un videogame. Poco dopo arriva lo scatto in coppia: i loro volti sono l’uno accanto all’altro all’interno di un cuore, fatto con le mani. Fedez pubblica la prima foto con la sua presunta nuova fidanzata Giulia Honegger. Sembrerebbe, così, ufficializzare la sua nuova relazione sentimentale.

Fedez pubblica la prima foto con la sua presunta nuova fidanzata Giulia Honegger

Dopo le paparazzate finite sui settimanali, arriva la conferma. Il rapper 35enne è insieme alla giovane stilista emergente nella villa che lui prende in affitto ogni anno in Sardegna. Con la coppia ci sono anche altri amici di Federico Lucia, come pure la sua assistente e il resto della ‘crew’ che raramente lo abbandona.

Il rapper 35enne insieme alla giovane stilista emergente nella villa che lui prende ogni anno in Sardegna

Lucia ufficializza la relazione pubblicando uno scatto nelle sue IG Stories e non solo…

Fedez sull’isola si diverte un mondo, tra feste private, dj set in Costa Smeralda ed escursioni in barca. Non tralascia neanche il lavoro, tutto preso dai suoi nuovi progetti, sia musicali che riguardo il podcast. Giulia, che mantiene il più stretto riserbo sulla sua età, è praticamente la sua ombra. I due, intimi, non si nascondono: scatta il selfie col filtro divertente. Dopo i tanti veri o presunti flirt, questa sarà la volta buona per l’artista, adesso ufficialmente divorziato da Chiara Ferragni, da cui ha avuto Leone e Vittoria, 7 e 4 anni?