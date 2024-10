Festa a tema Encanto per i 4 anni della figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca, c'è anche Belen con la sua Luna Marì: guarda

Domenica 27 ottobre si celebra il compleanno della bimba, la showgirl 40enne invitata

L’argentina osserva la figlioletta giocare con l’amichetta e gli altri, poi si diverte con l’imprenditore e Sharon

Va in auto con l’inseparabile amica Patrizia Griffini, l’ex petineuse del Grande Fratello. C’è un evento a cui non avrebbe mai rinunciato. Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno organizzato una festa a tema Encanto, il famoso film della Disney, per i 4 anni della figlia Blu Jerusalema. Belen Rodriguez è felicissima di partecipare insieme alla sua adorata Luna Marì, tre anni compiuti lo scorso 12 luglio.

E’ un party coloratissimo con un allestimento perfetto e tantissimi giochi per i più piccoli, compresi i trendyssimi ‘salta salta’, tappeti elastici dove i piccolini si divertono un mondo. L’imprenditore bolognese 57enne e la compagna 29enne non hanno badato a spese per il giorno speciale della loro bimba.

E’ una domenica indimenticabile per tutti. Blu Jerusalema è arrivata nelle loro vite il 27 ottobre del 2020, Mr. Enjoy e Sharon l’adorano. La bambina è molto amica pure di Luna Marì: le due ballano, sorridono e trascorrono un pomeriggio fantastico.

Belen le osserva, poi, a casa di Gianluca, trova anche il tempo per cantare con il microfono in mano insieme a Vacchi, un karaoke intenso e sognato. La Fonseca, con loro, applaude convinta. E’ proprio Patrizia a condividere molto della festa e a svelare il pomeriggio da ricordare.