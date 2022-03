La fidanzata di Ezio Greggio presa a Radio 105: 'Non mi ha raccomandato lui, su di me pregiudizi'

La fidanzata di Ezio Greggio, a cui il comico 67enne è legato da più di tre anni e mezzo, è stata appena presa, accolta con grande calore, a Radio 105. Romina Pierdomenico al Corriere della Sera precisa: “Non mi ha raccomandato lui, su di me pregiudizi”. La 28enne è entusiasta del nuovo impegno e racconta: “Ho scoperto che la legge dell’attrazione può sorprenderti, non mi ero mai avvicinata alla radio. Poi per gioco sono stata invitata come ospite a una radio e alla fine i due speaker mi hanno chiesto: ‘Da quanto tempo fai radio? Sei super disinvolta e hai tempi i giusti’. Ma io davvero non l’avevo mai fatto, è stata una scoperta anche per me. Quindi ho deciso di fare dei colloqui e da lì sono entrata a fare parte del cast di 105 Friends”. Lavora con Tony Severo e Rosario Pellacchia.

Ex concorrente di Miss Italia 2012, showgirl, modella e conduttrice Romina ha scoperto di amare la radio. Volitiva ammette: “Studio molto per raggiungere i miei obiettivi, che sono sempre parecchio alti, fin dai tempi in cui ho partecipato a Miss Italia. Mi ero prefissa il podio e così è stato. Quando mi sono iscritta di nascosto dalla mia famiglia sapevo che avrei raggiunto almeno uno dei primi tre posti. Ho sempre sognato il mondo della televisione, forse perché sono nata in un posto a provincia di Pescara, dove l’unica evasione era il campetto davanti casa. Passavo giornate chiusa in camera a presentare e cantare, con un finto microfono”.

La Pierdomenico rivela che ad attaccarla sui social sono soprattutto gli uomini: “A volte una donna bella crea soggezione e soprattutto diffidenza: si sa, bisogna faticare il doppio per essere credibili quando si è anche attraenti”.

Della relazione con Greggio non ama parlare: “Perché è una cosa della mia vita che genera pregiudizi. Infatti cerco di fare tutto da sola, questa mia nuova avventura a Radio 105 è tutta farina del mio sacco, nessuno ha alzato il telefono per me…”. Incalzata, svela che Ezio è stato orgoglioso del suo nuovo lavoro.

Il compagno le ha insegnato molto, ma anche lei ha fatto imparare qualcosa a lui: “E’ molto divertito dal mio modo di parlare, quando mi arrabbio sbraito in abruzzese. I suoi detti che usava a Striscia, come ‘frechete’ (Caspita!), ‘Chi scibinidett’ (Che tu sia benedetto), ‘Chi ciccis’ (Mannaggia), ‘Va’ a pasc’li pecure’ (Ma vai a lavorare! vai a pascolare le pecore) sono farina del mio sacco. La mia vera arma è la simpatia”.

Romina nel suo modo di essere davanti ai riflettori ha un modello che segue da sempre: “Michelle Hunziker. Non ha la puzza sotto il naso ed è una grande artista. Vorrei diventare come lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2022.