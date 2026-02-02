''Quando faccio le pulizie di casa mi vesto come per andare in televisione'': Carolyn Smith continua a lottare con il sorriso contro la malattia

L'ex ballerina e coreografa scozzese è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

La 65enne da anni sta lottando contro la malattia, ma non ha perso il sorriso

Carolyn Smith, ospite a Verissimo è tornata a parlare della sua lunga lotta contro il tumore. Nel salotti di Silvia Toffanin, sempre con il sorriso, l'ex ballerina e coreografa ha raccontato gli ultimi sviluppi della malattia e il periodo più difficile. Una battaglia che non intende perdere e che le ha insegnato ad apprezzare ancora di più i suoi affetti e il suo lavoro.

La battaglia sempre con il sorriso di Carolyn Smith

''La malattia mi ha insegnato che se hai il desiderio di fare qualcosa devi farlo, se hai comprato scarpe e vestiti per un’occasione, l’occasione è adesso. Io anche quando faccio le pulizie di casa mi vesto come si deve, come per andare in televisione e mi trucco.'' ha raccontato la 65enne durante l'intervista. Era il 2015 quando Carolyn Smith ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo un primo periodo di trattamento, nel 2017 le era stata diagnosticata una recidiva. Nel 2022 aveva raccontato di essere stata costretta a sospendere le cure per alcuni problemi di salute. A marzo del 2023 aveva annunciato di dover ricominciare la chemioterapia.

La coeografa non ha intenzione di mollare

A maggio del 2025, la Smith ha avuto la possibilità di incontrare Re Carlo, anche lui in cura per il cancro: "Abbiamo parlato della nostra situazione oncologica. È stato un sogno. Re Carlo mi ha detto: 'Dobbiamo sempre avere fiducia nella ricerca e nei medici'. Ed è una cosa che ho sempre sostenuto anche io".