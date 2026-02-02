''Sono diventato ballerino per accontentare mio fratello'': Andreas Muller racconta la sua storia insieme a Daniel

Il ballerino 29enne risponde sui social agli haters che continuano a fare polemica

Muller ha spiegato come è nato il suo amore per la danza da bambino

Andreas Muller torna a sfogarsi sui social dove spesso risponde alle critiche dei followers. Poche settimane fa era sbottato contro i commenti denigratori sulle figlie Penelope e Ginevra, nate dall'amore con Veronica Peparini, adesso è il turno del fratello.

Andreas insieme al fratello Daniel

Eccolo insieme al fratello Daniel, noto per aver affrontato una rara forma di meningite durante l'infanzia, che ha segnato profondamente la sua vita rispetto ai coetanei. Andreas è sempre stato protettivo nei suoi confronti e nel video svela di essere diventato ballerino proprio per accontentare il fratello. ''Io inizialmente giocavo a pallone, subito dopo sono diventato il ‘fr**io' che ballava’' spiega Andreas. Daniel racconta: ‘’Io invece da piccolo adoravo ballare, sono appassionato di break dance, ho visto tutti i film e ho provato a convincerlo a ballare, ma lui non voleva’’. Muller rivela: ‘’Un giorno mia madre mi prende da una parte e mi dice fai contento Daniel, un giorno capirai il perché. Tornato da quella lezione ho detto a mia madre che lasciavo il calcio per fare il ballerino. Questa passione non era la mia, ma è diventata la nostra’’.