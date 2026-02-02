''Sono diventato ballerino per accontentare mio fratello'': Andreas Muller racconta la sua storia insieme a Daniel

- Il ballerino 29enne risponde sui social agli haters che continuano a fare polemica
- Muller ha spiegato come è nato il suo amore per la danza da bambino
Andreas Muller torna a sfogarsi sui social dove spesso risponde alle critiche dei followers. Poche settimane fa era sbottato contro i commenti denigratori sulle figlie Penelope e Ginevra, nate dall'amore con Veronica Peparini, adesso è il turno del fratello.
Eccolo insieme al fratello Daniel, noto per aver affrontato una rara forma di meningite durante l'infanzia, che ha segnato profondamente la sua vita rispetto ai coetanei. Andreas è sempre stato protettivo nei suoi confronti e nel video svela di essere diventato ballerino proprio per accontentare il fratello. ''Io inizialmente giocavo a pallone, subito dopo sono diventato il ‘fr**io' che ballava’' spiega Andreas. Daniel racconta: ‘’Io invece da piccolo adoravo ballare, sono appassionato di break dance, ho visto tutti i film e ho provato a convincerlo a ballare, ma lui non voleva’’. Muller rivela: ‘’Un giorno mia madre mi prende da una parte e mi dice fai contento Daniel, un giorno capirai il perché. Tornato da quella lezione ho detto a mia madre che lasciavo il calcio per fare il ballerino. Questa passione non era la mia, ma è diventata la nostra’’.