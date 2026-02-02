Anna Tatangelo rimanda i concerti: ''Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia''

La cantante 39enne il 3 gennaio è diventata mamma della piccola Beatrice

In un lungo post l'ex di Gigi D'Alessio ha spiegato le sue motivazioni

Anna Tatangelo ha annunciato sui suoi profili social il rinvio delle date del tour 'Tatangeles'. ''Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta - ha scritto. ''Mancherebbe poco, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza", ha spiegato la cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice.

Anna Tatangelo ha deciso di fermarsi per occuparsi della sua famiglia

Alla base della sua decisione c'è proprio la maternità e la nascita della piccola, frutto dell'amore con Giacomo Buttaroni. "In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo la musica", ha aggiunto la 39enne. I concerti di Milano e Napoli sono stati riprogrammati per l'autunno. "Sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni".

Il post della cantante

Tatangelo ha sottolineato l'esigenza di prendersi del tempo "per recuperare energie e preparare tutto come meritate" e "curare tutto nei minimi dettagli".