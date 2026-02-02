Carlo Conti in lacrime mentre parla della mamma che lo ha cresciuto da sola: ''Molto del merito di quello che sono va a lei"

Carlo Conti si è lasciato andare alle lacrime durante l'ultima intervista a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il conduttore si è commosso ricordando sua mamma Lolette. "Non ho mai detto la parola 'babbo' perché mio babbo è morto quando avevo 18 mesi, avrei potuto chiamare 'babbo' mia mamma, che mi ha tirato su da sola", ha raccontato il 64enne.

Carlo Conti in lacrime a Verissimo

Il conduttore che si appresta a condurre il suo quinto Festival di Sanremo è fiero della sua carriera, merito della donna che lo ha cresciuto. "Mi sono chiesto, a volte, se oggi sarei quello che sono se fosse accaduto il contrario: se avessi perso la mamma e mi sarebbe rimasto il papà. Non lo so. So che molto del merito va a quella signora lì", ha detto Carlo Conti con la voce rotta, senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il ricordo della mamma di Carlo Conti

Una mamma davvero forte che lo ha ispirato fino alla fine: "Lei 'bravo' non me l'ha mai detto, ma sono sicuro che sia contenta della mia carriera. Quando papà si ammalò spese tutti i soldi per curare il tumore ai polmoni del marito, eravamo negli anni ’60, non c’è stato nulla da fare. Iniziò a fare mille lavori, ma non c'è mai stato un giorno che, al ritorno da scuola, non ci fosse la tavola apparecchiata perché quello era il momento in cui chiacchieravamo insieme”.

