L’argentina provoca con tanta sensualità e cattura ‘like’, nel privato accanto all’ex al funerale del padre

Nuovo Tv svela molto della 41enne, accorsa con Santiago a Napoli per dare sostegno a Stefano De Martino

Belen Rodriguez ancora una volta infiamma i social, fa impazzire tutti col suo look in latex, aderentissimo e sensuale. Il suo corpo perfettamente fasciato è al cardiopalma. Tanti la osannano descrivendola come una “dea”. Ma che anche chi critica, regalandole il soprannome di “regina del ritocco”, invitano la make up artist a fare un buon lavoro, dato che “l’età avanza”. Qualcuno storce il naso dichiarandola “troppo provocante”. Lei tira dritto per la sua strada e cattura una pioggia di ‘like’.

Belen Rodriguez fa impazzire tutti col suo look in latex al cardiopalma, ma c’è chi critica

L’argentina 41enne si diverte a mostrarsi così per il nuovo progetto che la vedrà protagonista. Nel suo privato, ufficialmente ancora single, Belen pensa alle cose concrete della vita, soprattutto ai due figli. Non ha esitato a correre a Napoli ai funerali del padre del suo ex marito, portando Santiago, 12 anni, a salutare per l’ultima volta il nonno Enrico. Ha dato sostegno a Stefano De Martino, distrutto dal terribile lutto.

L’argentina provoca con tanta sensualità e cattura ‘like’

Il 20 gennaio la Rodriguez era a Torre del Greco, dove è stata celebrata la cerimonia funebre. Nuovo Tv scrive: “La legava all’ex suocero un affetto sincero. Chi era presente alla cerimonia funebre racconta che lei era sopraffatta dalle lacrime".

Tanti le dicono che è una "dea"

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale, ospite a La Volta Buona, su Belen e Stefano ha svelato: “Questo per Stefano è un momento molto difficile perché ha da poco perso il papà. A proposito di questo vi posso dire che in lacrime a sostenere Stefano c’era proprio la sua ex moglie. Perché va bene lasciarsi, è umano, ma farsi la guerra e dimenticare il bene sarebbe diabolico e non è il loro caso. Rivedere lei che in un momento di fragilità di Stefano, ha scelto di stargli a fianco fa molto piacere a tutti i fan dell’ex coppia. Le relazioni possono finire, ma i rapporti importanti rimangono”.

Nel privato accanto all’ex al funerale del padre. Nuovo Tv svela molto della 41enne, accorsa con Santiago a Napoli per dare sostegno a Stefano De Martino

Sul matrimonio finito tra i due il giornalista ha aggiunto: “Poi ho delle cose che posso rivelare. Le mie talpe, che sono le amiche di lei, mi hanno detto che tra i due non è finita perché era finito l’amore. Il motivo della rottura è che nonostante i sentimenti e la grande attrazione, non sono mai riusciti a trovare un equilibrio che permettesse loro di restare insieme. Ci hanno provato e riprovato, ma certamente dopo Stefano, un amore stabile, duraturo e progettuale lei non l’ha più ritrovato”.