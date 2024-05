La presunta nuova fidanzata di Fedez Garance Authié balla sulle note della sua nuova canzone, lui la reposta: guarda

La modella, classe 2004, regala il primo gesto pubblico per il rapper 34enne

Per molti la relazione sarebbe solo un fuoco di paglia, eppure…

Non è a Milano al party. Ma non c’è problema. Garance Authié, la presunta nuova fidanzata di Fedez, su TikTok balla sulle note della nuova canzone del 34enne, eseguita in coppia con Emis Killa, Sexy Shop, appena uscita. Lui la reposta nelle sue storie, probabilmente tronfio. In affetti la modella, classe 2004, fa il suo primo gesto pubblico per il rapper: c’è da andarne fieri.

Federico è stato avvistato con la ragazza al GP di Monaco la scorsa settimana: i due si sono lasciati paparazzare mano nella mano. In Rete è diventato anche virale un breve filmato in cui si vedeva la neo coppia baciarsi in un locale. Il weekend è stato intenso. Adesso, però, Garance, non c’è. Anche se lontana, pensa all’innamorato.

Per molti il legame è solo un fuoco di paglia che brucerà in fretta. Per altri è l’ennesima trovata di Federico Lucia per far parlare di sé e non far spegnere mai i riflettori sulla sua esistenza. Garance, però, si lascia ammirare nella sua danza sensuale.

La Authié, francese di nascita, è molto conosciuta nel mondo del fashion. Ha iniziato a lavorare quando aveva solo 9 anni. Sono due le agenzie di moda che la seguono: una proprio in Francia e l’altra in Spagna. E’ iscritta alla IE Business School di Madrid. All’ultimo Festival di Cannes ha anche sfilato sui red carpet di alcuni fashion show.