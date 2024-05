''Tutti si aspettavano che insultassi mia moglie'': Fedez parla di Chiara Ferragni al lancio del suo brano senza definirla ex

Il testo di Sexy Shop, cantata con Emis Killa, fa discutere, eppure lui smentisce il dissing

Fedez mette i puntini sulle i. Al lancio del suo nuovo brano a Milano, durante il party di presentazione, parla di Chiara Ferragni senza definirla ex e chiarisce: "Tutti si aspettavano che insultassi mia moglie, ma non è così”. Smentisce il dissing, anche se nel testo di Sexy Shop, cantata con Emis Killa, i riferimenti alla 37enne e al loro matrimonio finito sembrerebbero chiarissimi.

“Ovviamente tutti si aspettavano che in questo brano io insultassi mia moglie, ma io non intendo prendere parte a questo gioco”, sottolinea Federico col microfono in mano ai suoi ospiti. Poi aggiunge: “Per me mia moglie è la madre dei miei figli quindi mi spiace non aver accontentato le persone”. Tutti lo applaudono, qualcuno ironizza alle sue parole, forse ripensano ad alcune frasi della canzone.

“Sei stata come un jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”, canta Fedez. E ancora: “E’ una vita in salita, una storia infinita, che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita”. Non è finita: “Per ogni tua amica assetata di fama, eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”. “Senorita, stai ballando sola. Calamita per la mia pistola. Non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo. Ma per te io non cambio”, sottolinea ancora l’artista.

Fedez mette le mani avanti e dice che non è come potrebbe apparire, ma c’è chi crede poco quel che afferma. E chissà cosa pensi davvero la Ferragni della canzone in questione. Al momento non ci sono reazioni manifeste.