''E’ una cosa spirituale'': Lenny Kravitz confessa di essere casto da ben nove anni

Il cantante non ha rapporti intimi da quasi un decennio

Ha spiegato di stare aspettando la donna giusta

Avere una relazione seria oggi però è più difficile per lui

Lenny Kravitz ha scelto di vivere in castità da ben nove anni.

Il celebre cantante di 'American Woman', oggi sessantenne, noto anche per le sue molteplici relazioni sentimentali, inclusa quella con l'ex moglie Lisa Bonet, ha spiegato che la sua decisione è "spirituale". Sta aspettando che arrivi nella sua vita la donna giusta. Kravitz ha ammesso che questo potrebbe però essere più difficile oggi, visto che le sue abitudini sono diventate molto rigide.

In un'intervista con il quotidiano The Guardian, Kravitz ha rivelato di non avere una "relazione seria" da nove anni. Quando gli è stato poi chiesto se fosse serio riguardo l'astensione dai rapporti intimi fino a quando non avesse incontrato la donna giusta, ha risposto: “Sì, è una cosa spirituale”. Ha aggiunto che la situazione rappresenta una sfida per lui: “Sono diventato molto rigido nelle abitudini, nel modo in cui vivo”.

Lenny ha anche condiviso un episodio della sua autobiografia in cui descrive il disgusto provato ascoltando suo padre parlare al telefono con un'amante. Quando ha confrontato il padre Sy Kravitz, un produttore televisivo della NBC, su quella conversazione devastante, suo padre gli disse che anche lui avrebbe finito per fare la stessa cosa da grande.

Kravitz ha confessato: “Ha avuto ragione. Dopo il matrimonio (con Lisa Bonet, ndr), sono diventato più simile a lui”.

“Non mi è piaciuto. Non volevo essere quel tipo. Quindi ho dovuto affrontare la cosa e ci sono voluti anni”, ha continuato.

Alla domanda su come sia riuscito a cambiare, ha risposto: “Assumendomi la responsabilità. Con la disciplina. Non lasciare che i miei desideri prendano il sopravvento”.

Lenny ha anche detto che in qualche modo ama ancora l’ex moglie, con cui ha avuto nel 1988 la figlia Zoë, oggi 35enne.