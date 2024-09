Il fidanzato confessa di aver comprato l'anello di fidanzamento sulla bancarella: a Temptation Island Titty chiede subito il falò di confronto

Il primo appuntamento con la nuova edizione del reality dei sentimenti è già pieno di emozioni

Dopo il grande successo dell'edizione estiva, Temptation Island è tornato su Canale 5 con un nuovo appuntamento sempre denso di emozioni. Le sette coppie che stanno affrontando il viaggio nei sentimenti, guidato sempre da Filippo Bisciglia, non hanno nulla da invidiare a quelle delle edizioni precedenti e durante la prima puntata ne hanno dato prova. Tra Titty e Antonio, infatti è già tempo di falò.

La coppia partenopea è legata da tre anni. E' stato Antonio a scrivere al programma, soffocato dalla gelosia della compagna. Titty sostiene che i suoi problemi di fiducia dipendano dal ragazzo che in passato l'ha tradita. Un tatuaggio con la faccia della fidanzata sul polpaccio e una proposta di nozze a Parigi non sono bastati a risolvere la crisi. I due si separano per 21 giorni, ma nel giro di poche ore Titty ascolta delle dichiarazioni del fidanzato che la fanno crollare: ''La fiamma che avevo all'inizio con Titty è scoppiata - ha raccontato lui - e io non sono più sicuro dei miei sentimenti. Lei con me è aggressiva. Non mi capisce. Voglio un po' di serenità. Preferisco stare da solo che con lei. La proposta di matrimonio non volevo farla in quel momento, l'anello l'ho comprato sulla bancarella. In cuor mio adesso dico di no al matrimonio''.

Titty è in crisi, ma durante il falò è costretta a vedere i video di Antonio che ha organizzato una cena romantica in riva al mare per il compleanno della tentatrice Saretta. ''Adesso sono qui e mi voglio salvare''. La fidanzata sbotta: ''Io sono sotto shock, sono stata una cretina che gli ho perdonato le corna. Adesso basta, voglio il confronto''. Nella prossima puntata scopriremo come andrà a finire...