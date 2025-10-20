''Mia figlia Aria è tedesca inside'': Diletta Leotta racconta la sfida di crescere una bambina trilingue

- La conduttrice 34enne è mamma di Aria dall’agosto del 2023
- La piccola è frutto dell’amore con suo marito Loris Karius, calciatore tedesco
- La bambina sta imparando tre lingue, ma per ora ha preso l’accento tedesco
Diletta Leotta ha spiegato che sua figlia Aria è “tedesca inside” (ovvero "tedesca dentro").
Anche se è nata e sta crescendo a Milano, Aria ha per metà sangue teutonico, visto che suo papà è Loris Karius – calciatore e marito di Diletta dall’estate del 2024.
La bimba sarà trilingue: le parlano infatti in inglese, italiano e tedesco. Ma per qualche ragione al momento il suo accento sembra essere proprio lo stesso del papà.
Ospite del podcast “Supernova”, Diletta – 34 anni – ha raccontato della figlia, nata lo stesso giorno in cui è nata lei, il 16 agosto, del 2023: “Parlerà tedesco, italiano e inglese. Perché l’inglese è la lingua con cui comunichiamo io e Loris, ci siamo un po’ accomodati sul fatto che parliamo inglese, io non sto imparando tanto il tedesco né lui l’italiano”.
“Aria sarà trilingue. Già adesso fa stra-ridere perché ha 2 anni e un mese e ha un mix nella testa tra tedesco, italiano… se ne esce con delle cose. Lo senti che è proprio tedesca ‘inside’. Inizia a dire ‘amore’ e fa ‘amore, amore’ (con la ‘r’ gutturale e accento tedesco, ndr). Fa troppo ridere”, ha aggiunto.
La bionda siciliana è sicura che però tra non molto la piccola sarà in grado di passare da una lingua all’altra cambiando anche l’accento: “Poi ce l’avrà tutte e due le ‘r’, saprà passare da quella più tedesca a quella più italiana. Ma per il momento non lo fa”.
Aria è un mix molto particolare e questo – ne è sicura la Leotta – la rende fortunata.
“Sta crescendo qua a Milano, però voglio che venga in Sicilia, che conosca le mie radici, che sia circondata da quel calore siciliano. Ma sono contenta anche che vada a trovare la nonna tedesca che vive nella Foresta Nera”, ha fatto sapere.
“I genitori di Loris sono stupendi, molto carini, le vogliono un sacco di bene. Loris è figlio unico e lei è l’unica nipotina che hanno. E’ un’atmosfera così diversa da quella che c’è a Catania. Una contrapposizione incredibile tra due mondi. Credo che questo la farà diventare una donna meravigliosa, è proprio fortunata”, ha concluso.