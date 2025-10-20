''Mia figlia Aria è tedesca inside'': Diletta Leotta racconta la sfida di crescere una bambina trilingue

La conduttrice 34enne è mamma di Aria dall’agosto del 2023

La piccola è frutto dell’amore con suo marito Loris Karius, calciatore tedesco

La bambina sta imparando tre lingue, ma per ora ha preso l’accento tedesco

Diletta Leotta ha spiegato che sua figlia Aria è “tedesca inside” (ovvero "tedesca dentro").

Anche se è nata e sta crescendo a Milano, Aria ha per metà sangue teutonico, visto che suo papà è Loris Karius – calciatore e marito di Diletta dall’estate del 2024.

La bimba sarà trilingue: le parlano infatti in inglese, italiano e tedesco. Ma per qualche ragione al momento il suo accento sembra essere proprio lo stesso del papà.

Diletta Leotta, 34 anni, con il marito Loris Karius, 32, e loro figlia Aria, 2, che sarà "trilingue"

Ospite del podcast “Supernova”, Diletta – 34 anni – ha raccontato della figlia, nata lo stesso giorno in cui è nata lei, il 16 agosto, del 2023: “Parlerà tedesco, italiano e inglese. Perché l’inglese è la lingua con cui comunichiamo io e Loris, ci siamo un po’ accomodati sul fatto che parliamo inglese, io non sto imparando tanto il tedesco né lui l’italiano”.

“Aria sarà trilingue. Già adesso fa stra-ridere perché ha 2 anni e un mese e ha un mix nella testa tra tedesco, italiano… se ne esce con delle cose. Lo senti che è proprio tedesca ‘inside’. Inizia a dire ‘amore’ e fa ‘amore, amore’ (con la ‘r’ gutturale e accento tedesco, ndr). Fa troppo ridere”, ha aggiunto.

Diletta ha affermato che la figlia parla anche italiano con l'accento teutonico ed è "tedesca inside"

La bionda siciliana è sicura che però tra non molto la piccola sarà in grado di passare da una lingua all’altra cambiando anche l’accento: “Poi ce l’avrà tutte e due le ‘r’, saprà passare da quella più tedesca a quella più italiana. Ma per il momento non lo fa”.

Aria è un mix molto particolare e questo – ne è sicura la Leotta – la rende fortunata.

“Sta crescendo qua a Milano, però voglio che venga in Sicilia, che conosca le mie radici, che sia circondata da quel calore siciliano. Ma sono contenta anche che vada a trovare la nonna tedesca che vive nella Foresta Nera”, ha fatto sapere.

La coppia ha festeggiato il compleanno di Aria lo scorso agosto

“I genitori di Loris sono stupendi, molto carini, le vogliono un sacco di bene. Loris è figlio unico e lei è l’unica nipotina che hanno. E’ un’atmosfera così diversa da quella che c’è a Catania. Una contrapposizione incredibile tra due mondi. Credo che questo la farà diventare una donna meravigliosa, è proprio fortunata”, ha concluso.