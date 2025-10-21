Linea durissima del Principe William contro lo zio Andrea: vuole cancellarlo dalla Royal Family, ecco cosa avrebbe deciso

Sembra che il 43enne, futuro Re, abbia una linea molto più dura contro suo zio Andrea

Andrea pochi giorni fa ha rinunciato al titolo di Duca dopo essere stato travolto da nuove accuse

E’ infatti caduto in disgrazia a causa del suo legame con il defunto predatore sessuale Jeffrey Epstein

In un nuovo libro vengono descritti presunti atti intimi con una ragazza all’epoca minorenne

William vorrebbe cancellare lo zio dalla vita della Royal Family, sia in pubblico che in privato

Sembra che all’interno della Royal Family inglese sia il Principe William ad aver preso la posizione più intransigente nei confronti del Principe Andrea, suo zio. Lo riporta il Sunday Times.

A differenza di Re Carlo, William non avrebbe alcuna intenzione di reintegrarlo nella vita reale, né pubblicamente né in ambito privato.

La posizione del futuro Re arriverebbe dopo anni di tensioni e scandali che hanno coinvolto Andrea, 65 anni, in seguito al suo legame con il defunto Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. L’ex duca di York ha infatti annunciato il 17 ottobre di aver rinunciato ai propri titoli e onorificenze reali – a seguito della pubblicazione di un libro con nuovi dettagli sui presunti incontri intimi con una ragazza all’epoca minorenne. Una mossa che, secondo fonti vicine a Buckingham Palace, è stata discussa proprio insieme al re e al principe William.

Il Principe William, 43 anni, in una recente foto con lo zio Andrea, 65: avrebbe scelto una linea durissima e vorrebbe "cancellare" il parente dalla vita pubblica e privata della Royal Family

“In accordo con il Re, e con la mia famiglia più stretta e allargata, abbiamo concluso che le continue accuse su di me distraggono dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”, ha dichiarato Andrea nel comunicato diffuso da palazzo reale. “Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere il mio dovere verso la famiglia e il Paese al primo posto. Resto fedele alla mia decisione di cinque anni fa di fare un passo indietro dalla vita pubblica”.

Lo stesso comunicato prosegue con parole che segnano la fine di un’epoca per l’ex duca: “Con l’accordo di Sua Maestà, riteniamo che io debba fare un passo ulteriore. Pertanto non utilizzerò più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse contro di me”.

Nonostante re Carlo e William siano stati pienamente allineati su quest’ultima decisione, secondo il Sunday Times il principe di Galles non sarebbe soddisfatto del solo ritiro dei titoli. Ecco cosa avrebbe deciso: una volta diventato Re, avrebbe intenzione di escludere completamente Andrea da ogni evento reale, incluse cerimonie pubbliche, occasioni di Stato e persino la sua futura incoronazione.

L'incontro al funerale della Duchessa del Kent è stato descritto dai tabloid come "gelido"

La linea dura si estenderebbe anche all’ex moglie di Andrea, Sarah Ferguson, che da sempre ama partecipare ad eventi mondani legati alla famiglia reale e non. Fergie, 66 anni, resterà esclusa da ogni evento ufficiale. Anche lei, come l’ex marito, smetterà di utilizzare i titoli reali. La duchessa è rimasta vicina ad Andrea (da cui ha le figlie Beatrice ed Eugenie) sin dal divorzio, quasi trent’anni fa, ma il suo nome è stato anch’esso associato al controverso giro di Epstein.

Il declino del principe Andrea ha radici lontane. Già nel 2010 il suo rapporto con Epstein aveva sollevato perplessità, ma la situazione è precipitata nel 2015, quando una donna identificata come Virginia Giuffre ha affermato di essere stata costretta ad avere rapporti intimi con lui in tre occasioni, quando aveva solo 17 anni.

Nel gennaio 2022, pochi mesi prima della sua morte, la regina Elisabetta lo aveva privato dei titoli militari e dei patronati reali, in seguito alla causa civile intentata da Giuffre. Andrea aveva sempre negato ogni accusa e nel febbraio dello stesso anno aveva raggiunto un accordo extragiudiziale per una somma di denaro non resa pubblica.

Ora, con la nuova decisione del 17 ottobre e con l’ombra di William che incombe come futuro sovrano più inflessibile, il destino del principe Andrea sembra segnato.

Sebbene l’ascesa al trono di William potrebbe essere ancora lontana nel tempo, è bene ricordare che suo padre ha 75 anni e da tempo è malato di cancro.

La monarchia britannica appare determinata a lasciarsi alle spalle uno dei capitoli più controversi della sua storia recente, ma lo scandalo continua a imperversare sui tabloid creando un danno d’immagine senza precedenti.