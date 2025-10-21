Mara Venier festeggia 75 anni con un grande party pieno di amici vip nel suo attico a Roma: ecco chi c’era

La conduttrice il 20 ottobre accoglie le persone a cui vuole più bene e soffia sulle candeline con loro

Sul social la ‘zia’ e i suoi ospiti condividono la gioia per una festa intima e spettacolare

Ha cucinato tutto lei, prendendosi cura delle persone che la circondano, come una vera ‘zia’. Mara Venier festeggia 75 anni con un grande party pieno di amici vip nel suo attico nel cuore di Roma. Quella del 20 ottobre, giorno del suo compleanno, è una serata speciale da ricordare: soffia sulle candeline con accanto il, marito Nicola Carraro, che si sta ristabilendo dopo i gravi problemi di salute, i figli, i nipoti e gli intimi più cari. La festa è spettacolare.

Mara Venier festeggia 75 anni con un grande party pieno di amici vip nel suo attico a Roma

Mara riprende il salone della sua casa pieno zeppo di gente. “Felicità! - sottolinea - una bella panoramica di un grande casino, un casino pazzesco dopo aver dormito 3 ore e un quarto. Casa mia è carica”. Gli invitati, inquadrati, le urlano: “Tanti auguri!”.

La conduttrice con Eleonora Daniele, tra i suoi ospiti

C’è Eleonora Daniele, a cui la Venier mostra la cucina piena di leccornie preparate da lei stessa. Lino Banfi è lì, come anche Rita Dalla Chiesa. Non può mancare Alberto Matano, a cui la presentatrice è da sempre legatissima.

Spegne le candeline con accanto il nipotino e il marito Nicola Carraro

Tra i presenti anche Patty Pravo, Teo Mammucari, l’ex ministro Vincenzo Spadafora, Santo Versace e la moglie Francesca De Stefano, Pino Strabioli e moltissimi altri. Arriva il momento della torta, una crostata a forma di M interamente ricoperta di fragoline di bosco. C’è anche un altro dolce, identico, ma che rappresenta un cuore grande, quello della conduttrice.

La folla di invitati alla festa spettacolare della conduttrice

Si brinda e si applaude. Nel pomeriggio Mara, intervenuta al telefono da Caterina Balivo a La Volta Buona, quando le è stato chiesto cosa desiderasse per il compleanno, ha confidato: “Non c’è niente, Caterina. Io non chiedo assolutamente niente. Ho avuto molto di più di quello che mi fossi mai aspettata nella mia vita. Se proprio devo chiedere qualcosa, è che Nicola possa riprendersi al più presto”.