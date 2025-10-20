Elizabeth Hurley a 60 anni sfoggia un fisico pazzesco in bikini e rivela il suo segreto: ecco cosa evita a tavola per rimanere in forma

Per l’attrice e modella inglese il tempo sembra essersi fermato

A 60 anni è in splendida forma e continua a postare sui social sue foto in bikini

Questo weekend ha condiviso degli scatti in cui appare più bellissima sotto il sole

Ha raccontato cosa evita a tavola per riuscire a mantenersi così

Elizabeth Hurley a 60 anni continua a lasciare tutti a bocca aperta con la sua forma fisica impeccabile.

Attrice (chi la ricorda in "Austin Powers"?) modella e imprenditrice nel mondo della moda mare - possiede infatti un suo brand di costumi da bagno - Hurley non ha mai nascosto di prendersi molta cura del proprio corpo.

In un’intervista al Daily Mail ha raccontato uno dei segreti principali del suo aspetto eternamente giovane: niente alcol. O quasi.

“Penso che, probabilmente grazie al mio lavoro con la fondazione per la lotta al tumore al seno, ho imparato ad ascoltare davvero ciò che dicono sulla salute”, ha spiegato.

“Ovviamente, quando ti prendi cura della tua salute, tendi anche ad apparire meglio allo stesso tempo”, ha aggiunto.

Liz, che da qualche mese frequenta Billy Ray Cyrus, padre di Miley Cyrus, ha rivelato di seguire le raccomandazioni ricevute in questi anni: mantenere un buon peso, fare attività fisica, mangiare in modo equilibrato e limitare al massimo l’alcol.

“Ci consigliano di non avere chili di troppo, di fare esercizio e di seguire una dieta sana, e raccomandano di evitare l’alcol, quindi cerco di seguire queste linee guida il più possibile”, ha raccontato.

“Non bevo quasi mai. Inoltre, ho notato che con l’età il mio corpo lo tollera molto meno rispetto a quando ero più giovane. Ora bevo solo in occasioni davvero speciali”, ha sottolineato.

Ha aggiunto che quando le capita di concedersi uno strappo alla regola, le conseguenze si fanno sentire di più rispetto al passato. “È dimostrato che il corpo metabolizza l’alcol molto più lentamente con l’avanzare dell’età, e il fegato ha bisogno di un piccolo aiuto in più”, ha spiegato con sincerità.

Proprio lo scorso weekend Elizabeth ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram due nuovi scatti mentre prende un po’ di sole in bikini, in cui appare come sempre in splendida forma.