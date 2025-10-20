''Dopo una bella notizia ne arriva subito una meno bella'': Raimondo Todaro parla della sua malattia in tv, c’è un altro caso in famiglia

Il ballerino 38enne ha confermato a “La Volta Buona” di essere in remissione dal tumore

Ha però fatto sapere che nella sua famiglia un’altra persona ha lo stesso male

Si tratta del padre, che però non ha sconfitto il male: “Siamo siculi, ce la faremo”

Raimondo Todaro ha affermato di essere in remissione totale dal tumore.

Il ballerino, ex insegnante di “Ballando con le Stelle” ed ex prof di “Amici”, ospite di Caterina Balivo lunedì 20 ottobre ha fatto sapere che però c’è anche una notizia meno bella che riguarda la sua famiglia.

Quando la conduttrice gli ha chiesto come stesse, ha risposto: “Sto benissimo, ho rifatto la colon di controllo la settimana scorsa”.

“Ho tolto quattro tumori, le cicatrici sono perfette, non è tornato più nulla e la mia malattia è in remissione totale”, ha poi sottolineato tra gli applausi del pubblico.

Il 38enne siciliano ha però dovuto aggiungere qualcosa. Ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a suo padre, che ha la stessa malattia che ha avuto lui ma purtroppo non l’ha sconfitta.

“Ne approfitto per dare un abbraccio forte forte a mio papà, che ha la mia stessa cosa. Da una bella notizia ne arriva subito una meno bella, perché papà invece deve continuare a combattere”, ha proseguito.

“Ma siccome siamo tosti, siamo siculi e siamo forti, ce la faremo”, ha concluso.

Raimondo – che recentemente ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente la relazione con Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine, avuta nel 2013 – tempo fa aveva raccontato di aver scoperto la malattia grazie a un’appendicite.

Aveva detto durante il periodo in cui lavorava ad “Amici”: “È nato tutto da un’appendicite, quando mi portano in sala operatoria l’intervento dura quattro ore perché l’appendice aveva bucato un pezzo dell’intestino. Da quel momento ho fatto dei controlli di routine e mentre entravo in sala prove con Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano mi hanno telefonato dicendomi che avevo due tumori maligni e che dovevo curarmi subito”.