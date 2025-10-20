Tutti i figli della Hunziker e di Ramazzotti insieme ad Amsterdam per il concerto di Eros: ci sono anche le bambine di Tomaso Trussardi, guarda

Aurora si diverte con i fratelli e le sorelle: Raffaela Maria e Gabrio Tullio, Sole e Celeste

C’è anche il piccolo Cesare, 2 anni, figlio della 28enne e Goffredo Cerza: sono volati tutti in Olanda

C’era davvero tutta la famiglia allargata più bella e serena dello showbiz italiano ad applaudire Eros Ramazzotti nella prima tappa del suo tour mondiale, andata in scena allo Ziggo Dome di Amsterdam. Una serata carica di emozioni, di musica e di amore in tutte le sue forme al concerto. Tutti i figli della Hunziker e di Ramazzotti hanno applaudito il cantante 61enne. Sono partite pure le bambine che Michelle ha avuto da Tomaso Trussardi, entusiaste.

Tutti i figli della Hunziker e di Ramazzotti insieme ad Amsterdam per il concerto di Eros: ci sono anche le bambine di Tomaso Trussardi

In prima fila, Michelle è apparsa raggiante come sempre, con accanto le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, nate nel 2013 e 2015 dal matrimonio con Trussardi. Con loro, naturalmente, c’era anche Aurora Ramazzotti, la primogenita 28enne di Michelle e Eros, insieme al futuro marito Goffredo, al loro adorabile bimbo Cesare, 2 anni, e ai futuri suoceri di Aurora, i genitori di Cerza. Non mancavano neppure Gabrio Tullio e Raffaella, i figli che Eros ha avuto dall’ex moglie Marica Pellegrinelli nel 2011 e nel 2015.

Aurora si diverte con i fratelli e le sorelle: Raffaela Maria e Gabrio Tullio, Sole e Celeste

Michelle è raggiante

Il gruppo affiatato ha messo in scena un vero e proprio quadretto di famiglia da copertina, dove ex, attuali e futuri si mescolano con una naturalezza disarmante. E’ più di una “famiglia allargata”, la loro sembra una famiglia perfettamente intrecciata, dove regna armonia assoluta

C’è anche il piccolo Cesare, 2 anni, figlio della 28enne e Goffredo Cerza: sono volati tutti in Olanda

Il momento più tenero della serata è arrivato direttamente dal palco: mentre lo Ziggo Dome esplodeva di applausi, Eros Ramazzotti ha deciso di dedicare una canzone al nipotino. “Questa canzone la voglio dedicare a un cucciolotto, a Cesare Cerza Ramazzotti. Questa canzone è per te. I love you”, ha detto il cantante con la voce rotta dall’emozione. E ha così intonato Per me per sempre.

E' la prima tappa del suo tour mondiale del 61enne, andata in scena allo Ziggo Dome

La showgirl e la primogenita ne approfittano per passeggiare in città

Nelle tribune, Michelle stringeva il piccolo Cesare tra le braccia, con le cuffie protettive sulle orecchie e un sorriso che parlava da solo. Accanto, Aurora e Goffredo immortalavano il momento, subito diventato virale sui social. “Grazie nonno per questo immenso regalo. Per me per sempre. Cesare”, ha scritto Goffredo su Instagram, dando voce al loro bambino in un post dolcissimo.