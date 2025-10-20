Nicolò De Devitiis sempre più appassionato con la fidanzata Luciana Montò: insieme al concerto, guarda

L’inviato de Le Iene ha ufficializzato l’amore con la stylist a metà settembre scorso

E’ completamente conquistato da lei. Nicolò De Devitiis sempre più appassionato con la fidanzata Luciana Montò. L’inviato de Le Iene si fa vedere insieme alla stylist a un concerto. I due sono abbracciati ed euforici. Al Palapartenope a Napoli intonano i brani di Olly a squarciagola, raggianti. Assistono alla data del Tutta La Vita Tour del cantante felici insieme.

Luciana, 34 anni, è una stylist di professione, titolare di un’agenzia che si occupa di organizzare eventi, la Luce Concierge. E’ pure art director de I Giardini di Posillipo a Napoli. Lei e Nicolò cantano Balorda Nostalgia, scambiandosi gesti che testimoniano la loro complicità e l’amore che li lega.

L’inviato de Le Iene ha ufficializzato l’amore con la stylist a metà settembre scorso

De Devitiis in passato è stato legato a Eleonora Pedron, attualmente fidanzata con Fabio Troiano, e a Veronica Ruggeri, con cui ha trascorso in coppia ben 5 anni di vita. I due si sono lasciati nel 2024 e non benissimo. Inizialmente via social sono arrivate frecciatine velenose.

I due abbracciati ed euforici al Palapartenope a Napoli: intonano i brani di Olly a squarciagola

Il 35enne a Verissimo sulla rottura aveva detto: “La nostra storia è stata molto importante, ma non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi. All’età di 34 anni, mi sono chiesto: 'Vogliamo fare una famiglia o no?' E siccome la risposta non era limpida, non era un sì deciso, mi sono detto: 'Che stiamo a fare insieme?'. Abbiamo parlato e siamo arrivati a questa decisione. Ho sempre avuto storie importanti. Sono uno che in amore si dà tanto. Ma, se mi rendo conto che non è più come all'inizio, ho anche il coraggio di lasciare andare”. Ora tutto è definitivamente acqua passata.