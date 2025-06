La figlia di Bianca Balti a pochi giorni dal 18esimo compleanno festeggia anche il diploma del liceo a Los Angeles: guarda

E’ un grande giorno per la top model 41enne che celebra ancora una volta la neo 18enne

Dopo l’importante compleanno il 5 giugno, appena pochi giorni dopo, arriva il ‘graduation day'. Matilde Lucidi, la figlia primogenita di Bianca Balti, festeggia anche il diploma del liceo a Los Angeles. E’ un grande giorno per la top model 41enne che celebra ancora una volta la neo 18enne: la ragazza si lascia immortalare da sola, con l’amata madre e con le amiche con indosso la classica toga azzurra e il tocco coordinato sulla testa.

La figlia di Bianca Balti a pochi giorni dal 18esimo compleanno festeggia anche il diploma del liceo a Los Angeles

Matilde è felice. E’ tornata a vivere insieme a Bianca negli Usa, in California, nel 2024. Prima era rimasta alcuni anni a Parigi dal padre, Christian Lucidi. La Balti l’ha avuta giovanissima, a soli 23 anni: è rimasta incinta dopo sole tre settimane che frequentava il famoso fotografo.

La musa di Dolce e Gabbana aveva rivelato il difficile rapporto avuto con la figlia, ora totalmente ricostruito, in un post e non solo. “Mia figlia Matilda, dopo 7 anni trascorsi a Parigi col padre, si è trasferita da me a Los Angeles. Ora la mia vita è completa”, aveva sottolineato sul suo profilo.

Matilde aveva deciso di stare col papà perché traumatizzata dall’abuso di alcol e droghe della madre: aveva 6 anni. “E’stato uno dei momenti più brutti della mia vita. Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma Matilde non era pronta a perdonarmi. Allora fu durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta”, aveva raccontato a One More Time di Luca Casadei.

Piano, piano tutto è tornato sereno. Ora le due sono unitissime. Matilde è attaccata moltissimo anche alla sorellina Mia, che Bianca ha avuto dal suo secondo ex marito dopo Lucidi, Matthew McRae, e che il 15 aprile ha compiuto 10 anni.