Caterina Balivo organizza un gender reveal in diretta tv per l'ex Professoressa de L'Eredità Ludovica Caramis incinta di 8 mesi: guarda

La 33enne, che ha annunciato la gravidanza bis pochi giorni fa, arriva in studio col pancione

Svela quanto gli manchi la tv, è lontana da 5 anni, e parla della sua bella famiglia

Caterina Balivo fa le cose in grande. La conduttrice 45enne a La Volta Buona organizza un gender reveal in diretta tv per l'ex Professoressa de L'Eredità Ludovica Caramis. La 33enne arriva in studio e mostra le sue forme da mamma bis: è incinta di 8 mesi, il pancione è molto evidente. Al centro dello studio, con accanto anche la conduttrice Chiara Giallorando, anche lei in dolce attesa a 46 anni, scopre una cicogna tutta rosa: avrà una femminuccia!

Caterina Balivo organizza un gender reveal in diretta tv per l'ex Professoressa de L'Eredità Ludovica Caramis incinta di 8 mesi

Ludovica ha annunciato la gravidanza solo pochi giorni fa via social, svelando alcuni scatti mentre era in vacanza col marito, il calciatore 35enne Mattia Destro, sposato l'1 settembre 2014, e il loro primo figlio, Leone, venuto al mondo l’8 settembre 2020. Adesso in tv ripercorre la sua carriera. E’ apparsa sul piccolo schermo per l’ultima volta nel 2019, accanto a Carlo Conti ne La Corrida.

La 33enne e Mattia Destro, già genitori di Leone, quasi 5 anni, avranno una femminuccia

“Mi è mancata la televisione perché ero ancora in una fase di gavetta, stavo vivendo un momento bello - confessa la Caramis - Carlo Conti mi ha dato la possibilità di esordire a La Corrida. Poi si è interrotto tutto a causa del Covid e poi sono diventata mamma: Leone mi ha dato parecchio da fare. Mi sono trasferita a Genova da Roma per seguire mio marito che giocava nel Genoa e ho dovuto fare tutto da sola perché con le restrizioni non si poteva avere nessuno in casa, neanche i miei familiari che abitavano ancora a Roma, in un'altra regione”.

Ludovica abbraccia la conduttrice felice

La ragazza ha così impiegato tutto il suo tempo per gestire gli affetti più cari. Ha aspettato un po’ per avere il suo secondo bebè, per sua fortuna e di Destro è puntualmente arrivato. Caterina l’abbraccia mentre nello studio ancora scendono una moltitudine di coriandoli color ‘pink’ e il pubblico applaude. La Caramis sorride: “Sono contentissima. Leone chiedeva una sorellina. Abbiamo provato a spiegargli che non è qualcosa che si può scegliere. Siamo però doppiamente felici per lui, perché era il suo desiderio”.