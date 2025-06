''Con Ezio Greggio avrei fatto un figlio'': Romina Pierdomenico parla delle sofferenze vissute durante l'amore con il conduttore di 'Striscia', che ha quasi 40 anni più di lei

La 31enne si confessa per la prima volta sull’ex a La Volta Buona

Romina Pierdomenico per la prima volta parla delle sofferenze vissute durante il lungo amore con uno dei volti più popolari della tv, conduttore di Striscia la Notizia, che ha quasi 40 anni più di lei. La 31enne (ne farà 32 il 17 dicembre prossimo) a La Volta Buona, ospite di Caterina Balivo, confessa: “Con Ezio Greggio avrei fatto un figlio”. Il 71enne è già padre di Giacomo, nato nel 1991, e Gabriele, classe 1995, avuti dall’ex moglie Isabel Bengochea.

La showgirl e modella e Greggio si sono lasciati da due anni. Ora lui è legato a Nataly Ospina, 35 anni colombiana che lavora come food influencer. “Sembra una vita fa. Non è stato semplice perché Ezio per me è stato una famiglia. E’ stato come elaborare un lutto. Ho dovuto ricostruire la mia vita da capo perché la maggior parte del tempo stavo con lui”, svela la Pierdomenico.

Si sono incontrati per la prima volta nel 2015: “Ci siamo conosciuti al Festival di Montecarlo e io ero la madrina quell’anno. All’inizio non mi piaceva, io ero piccola. Tre anni dopo lui mi ha iniziato a scrivere su Instagram e io ero timorosa perché era molto più grande. Dopo tre settimane lui mi ha chiesto di uscire e io ho accettato, ma poi ci siamo incontrati 24 ore prima dell’appuntamento e abbiamo capito che c’era una connessione particolare e non ci siamo più mollati”.

Romina ed Ezio hanno avuto una relazione durata 5 anni. Il legame ha spesso generato forti critiche a causa della grande differenza d’età. “Stare con un uomo più grande vuol dire avere un uomo con una visione della vita molto ampia - spiega lei - Sono sempre stata attaccata, ho sofferto per 5 anni all'esterno apparivo felice e sorridente, poi tornavo a casa e piangevo. Passavo per una persona che non sono. Dicevano: ‘Lei si è fidanzata con un uomo così più grande per arrivare al successo’. Ho sofferto veramente tanto”.

Caterina le domanda perché si siano lasciati, Romina confida: “Ci siamo lasciati perché quando ho compiuto 30 anni avevo delle esigenze, volevo coronare il sogno di famiglia. Avrei fatto un figlio con lui. Non ci sentiamo molto, ha una nuova vita, ha una nuova compagna e sono contenta per lui”. E conclude: “Non sono corteggiata e sono single. Se penso ancora ad Ezio Greggio? No ma lasciamolo stare, è pure fidanzato. Oggi pago uno scotto: quello di essere stata con un uomo più grande di me”.