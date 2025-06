Sara Barbieri, madre del secondogenito di Fabrizio Corona, pubblica una rara foto con suo papà, che ha appena 6 anni più dell'ex re dei paparazzi: guarda

Inizialmente il genitore aveva faticato ad accettare un uomo quasi suo coetaneo accanto alla 25enne

Ora la modella confessa che è felicissimo per lei, come pure la madre (che ha soli 4 anni più del compagno)

Sara Barbieri pubblica una rara foto in cui è con la sorella minore e il papà, che ha appena 6 anni in più dell’ex re dei paparazzi suo compagno. La madre del secondogenito di Fabrizio Corona, Thiago, nato il 21 dicembre scorso, Risponde a una domanda di un follower, che le chiede se il padre le sia stato vicino durante la gravidanza e come abbia preso il legame della figlia 25enne con un uomo quasi suo coetaneo.

Nello scatto il padre di Sara sorride e mostra tutto il suo fascino. La Barbieri rivela: “Il mio babbo è la persona migliore del mondo. Inizialmente non nego che non è stato facile, ma adesso ama Thiago alla follia e mi è sempre stato accanto come nessuno al mondo”.

Lei e Corona, 51 anni compiuti da poco, avevano confessato le difficoltà dei genitori di lei nell’accettare la relazione con l’imprenditore con trascorsi abbastanza burrascosi. Lo scorso gennaio lei a Chi aveva sottolineato: “Mio padre ha 57 anni e mia madre ne ha 54. Sono due persone aperte. Mio padre poi mi ha seguito in tutto, in tutti i miei problemi, fin dall’inizio. Ho sofferto di disturbi alimentari, dai tredici anni in poi è stato un viaggio nel buio. Ora non è che abbia risolto, mi curo, ci sto attenta, so che sono sempre dietro l’angolo”.

Fabrizio sui suoceri aveva chiarito: "I suoi genitori vivono a Firenze, sono fuori dal mondo dello spettacolo, hanno visto il mio nome, chissà che cosa pensavano, che lei si era infatuata di un pazzo, di un tossico, di un criminale. Ora sua madre sa quanto ho lottato per lei, ma mi avrà lasciato cinquanta volte. E sono andato a riprenderla cinquanta volte”. Adesso i due sono amici di Corona. “Guai a chi glielo tocca!”, aveva svelato Sara.