La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata! Papà, mamma e fidanzato festeggiano Stella alla cerimonia: foto

La gioia è grandissima. E’ un giorno da ricordare, come scrivono loro stessi: veri “momenti di gloria”. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata! Papà, mamma e fidanzato festeggiano Stella alla cerimonia. La 24enne ha conseguito il diploma di 2° livello i del corso di Media Design e Arti Multimediali, indirizzo Filmmaking, alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. “Più vero del vero - Fiabe, Neorealismo e Cinema del Reale” è il titolo della sua tesi. Ha preso il massimo: 110 e lode.

La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback si è laureata! Papà, mamma e fidanzato festeggiano Stella alla cerimonia

“E’ successo questo”, scrive Stella nel post sul social. Accompagna le sue parole con tante foto che raccontano la gioia di aver raggiunto il traguardo ambito con accanto i genitori, le nonne, le amiche e la sua dolce metà, Riccardo Pedicone, scrittore, organizzatore di eventi, autore di programmi radio e presidente dell’associazione culturale NOCE. I due convivono nel capoluogo lombardo dal 2021.

Per lei il voto più alto: 110 e lode

Stella tiene stretta tra le mani la tesi, discussa ieri, 9 dicembre 2024. Si lascia immortalare dai parenti. Salta in aria euforica. Poi si prende lo stendardo in cui c’è il suo nome. L’Accademia ne ha fatto uno per ogni laureando.

Riccardo Pedicone, con cui convive a Milano dal 2021, è sempre al suo fianco

Dopo la cerimonia e gli scatti di tiro, tutti vanno all’Osteria Serafina per un pranzo allegro e conviviale. Lei dice grazie alla sua famiglia che l’ha sempre sostenuta, anche quando ha deciso di andare per un semestre a New York con l’Erasmus. Modella per alcuni brand, la ragazza è pronta a buttarsi nel mondo del lavoro pienamente.