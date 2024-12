''Mariotto dovrà dare spiegazioni'': Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso che ha messo in fermento la produzione di 'Ballando'

Smorza la polemica sulle presunte molestie, che definisce “da ridere”, ma non sull’abbandono dello show

“Un fulmine a ciel sereno”, dice la conduttrice sul giudice che in diretta se n’è andato

Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso che ha creato polemiche e scalpore e ha messo in fermento la Rai e la produzione di Ballando con le Stelle. “Guillermo Mariotto dovrà dare spiegazioni”, sottolinea perentoria la conduttrice al Corriere della Sera. Smorza lo scandalo sulle presunte molestie, che definisce “da ridere”, non però l’abbandono del giudice, che ha lasciato la sua poltrona in diretta tv: per lei è stato “un fulmine a ciel sereno”.

Quando alla 70enne viene chiesto come abbia vissuto la ‘fuga’ dello stilista 58enne, lei svela: “All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato. Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro…”.

“Mariotto è Mariotto, pieno di colpi di scena. Se penso a lui penso a Willy Wonka, ha un mondo speciale. Però quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare”, aggiunge Milly. In molti paventano un ‘licenziamento’ di Mariotto, la Carlucci precisa: “Mi auguro non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

La presentatrice poi affronta il tema ‘molestie’: “Ma lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”. “La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle. E’ davvero un incidente”, chiarisce ancora.

A Milly non sono piaciute le parole di Mariotto su Striscia la Notizia, per lui ‘vecchiume’: “Lo giustifico solo perché era di ritorno da un lungo viaggio in Arabia, aveva molta pressione addosso. Quello di Striscia è un gruppo fenomenale che tutti noi adoriamo. Sono giustamente dissacratori, ben venga la satira”. Poi gli manda una frecciatina: “Caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato…”.