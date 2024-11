La figlia di Loredana Lecciso pubblica le foto del suo piccante addio al nubilato prima delle nozze di domenica scorsa: guarda

La primogenita di Loredana Lecciso ha sposato Yan Goby in Kenya

in Kenya Una romantica cerimonia sulla spiaggia a un anno di distanza dai precedenti matrimoni

Prima della festa la sposa si è scatenata con le amiche

La primogenita di Loredana Lecciso nello scorso weekend ha sposato, di nuovo, il compagno Yan Goby in Kenya, vicino Malindi, per la precisione a Watamu. Una cerimonia molto caratteristica che si è svolta in spiaggia, di fronte al mare. Lo stesso è valso per i festeggiamenti, in un resort di lusso. Prima delle nozze però Brigitta Cazzato si è scatenata con le amiche con un addio al nubilato davvero piccante. Tra i gadget anche un costume con la faccia dello sposo.

Addio al nubilato in Kenya per la figlia della Lecciso

In bikini in spiaggia e con costumi sexy Brigitta e le amiche si sono divertite con tanto di torta a forma di lato b con la scritta 'Adesso è ufficialmente di tua proprietà'. ''Sorrido ancora per il migliore addio al nubilato a sorpresa con la mia incredibile "I Do Crew"! Mi hanno rapito a Che Shale, la mia spiaggia preferita, per risate infinite, ballare, mangiare, tanto amore e ricordi indimenticabili. Ogni dettaglio era perfetto, e sono ancora emozionata per come le mie ragazze abbiano viaggiato da ogni parte solo per celebrarmi 🥹 Avete fatto sembrare l'inizio della settimana del mio matrimonio un sogno. Grazie non basta: questo è stato davvero il miglior regalo che potessi desiderare! 💕 Ps grazie anche a mio marito per la torta più buona di sempre, e sì, 🍑 ora è ufficialmente di tua proprietà''. ha scritto la sposa su Instagram.

La famosa torta a forma di lato b della sposa

Brigitta e Yan in realtà sembra si fossero già sposati sia con una cerimonia civile a Lecce nel 2022, sia con un’altra cerimonia più intima sempre in Kenya nel 2023. Forse stavolta si è trattato però del grande evento con amici e familiari arrivati da tutte le parti del mondo.