''Il figlio di Selvaggia Lucarelli fa il cameriere al Crazy Pizza di Briatore con tanto di balletto'': lo dice Fabrizio Corona 

Accompagna la notizia mostrando alcuni titoli di giornale in cui la madre criticava Flavio

Fabrizio Corona non si limita a fare continue rivelazioni su Chiara Ferragni e Fedez. In una delle sue ultime Stories fa un’altra rivelazione. “Il figlio di Selvaggia Lucarelli fa il cameriere al Crazy Pizza di Briatore con tanto di balletto”, sottolinea. Parla di Leon Pappalardo, 20 anni. Il 50enne accompagna la notizia mostrando alcuni titoli di articoli in cui si riportavano dichiarazioni della blogger, opinionista e scrittrice, con cui lui ha da sempre il dente avvelenato. Selvaggia in passato ha criticato fortemente Flavio. L’imprenditore lo vuole in questo modo ricordare.

Nei titoli in questione si legge: “Selvaggia Lucarelli su Flavio Briatore: ‘Per me era un appestato anche prima del Covid’”. E ancora: “Selvaggia Lucarelli su Flavio Briatore: ‘Accusa i venti della Sardegna? Patetico, tenta la fuga’”.

Il 50enne lo rivela nelle sue Stories: il 20enne sarebbe stato assunto in uno dei locali del 74enne. Accompagna la notizia mostrando alcuni titoli di giornale in cui la madre criticava Flavio

Fabrizio sotto dice la sua e rivela: "Leon Pappalardo, figlio di Selvaggiona, è il King assoluto. Sfancu*a la madre, i gattini e fa il cameriere dal grande Briatore, al Crazy Pizza con tanto di balletto”.

Selvaggia dice la sua sempre via social

La Lucarelli critica fortemente il gossip di Corona. Definisce Fabrizio nella sua newsletter “una pianta infestante”. Nelle sue IG Stories, poi, scrive: “Il coinvolgimento gratuito di mio figlio, un semplice cameriere che vive felice lontano dai social ed estraneo a queste dinamiche, conferma la violenza di questa gente che voi state legittimando, esaltando, sdoganando. Tutto questo ha un’immensa pericolosità sociale, come sempre sottovalutata. E non solo, penso che sia pericolosa pure per le parti coinvolte”.