Fiorella Mannoia, cena in camera in hotel col giovane marito: foto

Fiorella Mannoia dopo il concerto si regala una rilassante cena in camera col suo giovane marito. Insieme a Carlo Di Francesco, 41 anni, la cantante 68enne è felice, è col musicista, ex professore di Amici, che condivide la gioia di aver riabbracciato il suo pubblico: è tornata in tour con “La versione di Fiorella”. Le date, in giro per l’Italia, sono tutte sold out.

La prima foto social in coppia con Carlo è arrivata solo nel 2018, la Mannoia e Di Francesco stavano insieme già da dieci anni. La grande differenza d’età tra loro non ha mai contato. Fiorella al Corriere della Sera in passato aveva spiegato: “Il compagno più giovane deve essere più maturo della sua età. Diciamo la verità, tra noi il più ‘vecchio’ è lui. Io sono più matta, lui è posato. Siamo complementari, questo fa sì che la nostra unione ‘anomala’ duri da 15 anni”.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono diventati marito e moglie nel 2021. Sono unitissimi, il non aver avuto figlio non è una discriminante della loro relazione. “Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano”, ha detto l’artista. Appagata e felice, col produttore ha una sintonia massima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/6/2022.