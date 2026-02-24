Roberta Lanfranchi alla prima a Roma col marito Emanuele Del Greco: rara uscita mondana della coppia, foto

La conduttrice 51enne e l’autore tv vanno al Teatro Sistina per il debutto de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa

I due posano sul red carpet: poco mondani, sono marito e moglie dal 15 aprile 2012

Amanti della privacy, si concedono una rara uscita mondana in coppia. Roberta Lanfranchi va alla prima de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa a Roma col marito Emanuele Del Greco. Al Teatro Sistina debutta il musical, attesissimo, diretto da Massimo Romeo Piparo e scritto insieme a Roberto Proia, già sceneggiatore del film. Lo spettacolo vede in scena Samuele Carrino e Sara Ciocca, interpreti anche del film, Rossella Brescia nel ruolo della madre. I due posano sul red carpet e sorridono, sono entusiasti di non essersi persi l’appuntamento.

Roberta Lanfranchi, ex velina di Striscia la Notizia dal 1996 al 1997 e nel 1998-1999, affiancando Marina Graziani, è sposata in seconde nozze con l'autore Emanuele Del Greco dal 15 aprile 2012. I due sono genitori di Ettore, che ha circa 12 anni. Prima nella sua vita c’è stato Pino Insegno, con cui si era fidanzata nel 1994 e con cui era andata a nozze nel 1997. I due si sono detti addio nel 2007. Da lui ha avuto due figli: Francesco (1998) e Matteo (2003).

La conduttrice e speaker radiofonica è felicissima con Emanuele. Recentemente intervistata dal Corriere della Sera, del marito ha detto: “E’ il mio santo, è la persona che mi fa ridere di più al mondo, nonostante sembri un orso. E poi con me è molto paziente”. In formissima, fascinosa, Roberta si è anche sbottonata sulla vita mondana: “Zero. Trucco, vestito, tacco a spillo che detesto, macchina, traffico, festa in cui conosci 4 persone su 700. Sorridi, sorridi, sorridi che si vede pure la ruga in più. Quindi devi tornare a casa. E? Che serata è stata? Cosa hai fatto? Niente. Non fa per me”. Stavolta ha fatto un’eccezione.