Delia Duran agli sgoccioli con la gravidanza e Alex Belli organizzano un super baby shower per il figlio Gabriel: guarda

A Milano da Pinkerì la festa è perfetta: la venezuelana svela tutto sul social

La 37enne e il marito 43enne non vedono l’ora di abbracciare il bebè che nascerà a fine marzo

Manca circa un mese al parto, previsto per la fine di marzo. Delia Duran, agli sgoccioli con la gravidanza, e Alex Belli organizzano un super baby shower per il figlio Gabriel. A Milano scelgono Pinkerì, una pizzeria cool: la festa è perfetta, curata nei minimi dettagli. La venezuelana 37enne e il marito 43enne svelano ogni particolare sui social.

Delia Duran agli sgoccioli con la gravidanza e Alex Belli organizzano un super baby shower per il figlio Gabriel

Delia e Alex si affidano a Il Mondo di Meg per l’organizzazione e gli allestimenti. In una sala tutta rosa ci sono miriade di palloncini gonfiati a elio blu e argento. Il menù prevede orecchiette con cime di rapa. La coppia dedica al loro bimbo pure il “Blue Cocktail”. “Fresco, buonissimo, sia alcolico che analcolico”, fa sapere lei che ringrazia tutti per aver reso l’atmosfera magica.

A Milano da Pinkerì la festa è perfetta: la venezuelana svela tutto sul social

La torta è spettacolare, a due piani, un vero trionfo di cake designer. Sopra, con la pasta di zucchero, è stato realizzato un orsetto vestito da astronauta: è Gabriel. Al party c’è anche la musica, super grazie Stefania Liguori alla consolle. “Gabriel approva: appena partiva la musica già scalciava”, confessa Delia.

Il tema scelto è quello dell'orsetto astronauta: è Gabriel

Delia si lascia accarezzare il pancione enorme dalle amiche presenti

Ci sono anche le bomboniere. “Orsetti astronauti tutti diversi, ognuno con la sua magia: bandiera, luna, navicella, stelle, con i loro dolcissimi portaconfetti. Un piccolo universo sensoriale, nato dall’amore per pianeti e stelle per accompagnare Gabriel nella sua crescita”, sottolinea l’ex gieffina vip. Ci sono anche le pizze, a forma di cuore, da gustare.

L'ex gieffina vip si commuove quando le invitate le leggono lettere piene d'amore per lei e il bebè

Delia si lascia accarezzare il pancione enorme dalle sue ospiti, si commuove quando le amiche le leggono a turno le loro lettere speciali. Poi abbraccia Alex e lo bacia con passione. Indossa un abito aderente che mette in mostra le sue forme da mamma: è raggiante, non poteva desiderare di più.