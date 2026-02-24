La cantante si racconta senza filtri ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, The Basament

“Mi dispiace di aver investito tanto nel lavoro e poco sulla mia vita personale”, confessa

Manca pochissimo al debutto sul palco dell’Ariston. Arisa, tra i Big a Sanremo 2026, si racconta senza filtri, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, The Basament. A 43 anni svela il suo desiderio forte di maternità. “Gli anni stanno passando”, ammette amara.

''Gli anni stanno passando'': Arisa, a Sanremo tra i Big, a 43 anni svela il suo desiderio forte di maternità

“Penso molto alla maternità, mi piacerebbe. Sì, molto. Mi piacerebbe, penso che gli anni stanno passando e non ho ancora una piccola testimonianza della mia vita sulla terra. Mi piacerebbe fare un figlio, mi piacerebbe molto, sì. Sarebbe bello e sarebbe anche un modo per canalizzare tutto l'amore che ho verso qualcuno che lo merita naturalmente, cioè che è naturalmente frutto del mio amore e pertanto lo merita tutto", svela Rosalba Pippa.

L’artista poi fa una riflessione: “Io penso che tutto possa finire in qualsiasi momento. L'unica cosa che mi dispiace è che ho investito tanto sul mio lavoro e poco sulla mia vita personale. Quindi se dovesse finire il mio lavoro e dovesse finire in un età molto avanzata, e mi dovessi trovare con un pugno di mosche in mano, mi dispiacerebbe tanto. Preferirei che finisse prima, in modo da potermi almeno dedicare meglio alla mia vita privata”.

La cantante si racconta senza filtri ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, The Basament

Arisa è grata alla vita e chiarisce perché: “Quando sono nata io, ero la terza figlia di mia madre, prima di me ne aveva persi altri due, un maschio e una femmina. Tutti e due nati dopo nove mesi che poi se ne sono andati dopo pochi giorni. Quindi io sono grata, non mi lamento mai. Quando divento un po' troppo petulante penso al fatto che io sono viva: io sì, ci sono. Ho un'opportunità, quindi me la gioco”.